Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde yağmur beklenmediğini, hava sıcaklığının da yaklaşık 4 derece yükseleceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle periyodun ilk günleri ılık ve nispeten nemli, diğer günleri sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Buna göre, hafta boyunca hava genellikle açık az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde 32-35, diğer günlerde 36-39 derece, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.