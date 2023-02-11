İsias Otel enkazında yaşamını yitiren KKTC kafilesinden 13 kişi daha ülkeye getirildi İsias Otel enkazında yaşamını yitiren KKTC kafilesinden 13 kişi daha ülkeye getirildi

Isıas Otel'in enkazından bir çocuğumuzun daha naaşına ulaşıldı.

Havin Kılıç İsias Otel enkazından kurtarılamadı. 

Amcası Sedat Kılıç Havin'in vefatını "Umutlarla geldik, tabutlarla dönüyoruz. 😥" diyerek paylaştı.