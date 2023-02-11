Isıas Otel'in enkazından bir çocuğumuzun daha naaşına ulaşıldı.
Havin Kılıç İsias Otel enkazından kurtarılamadı.
Amcası Sedat Kılıç Havin'in vefatını "Umutlarla geldik, tabutlarla dönüyoruz. 😥" diyerek paylaştı.
Isıas Otel'in enkazından bir çocuğumuzun daha naaşına ulaşıldı.
Havin Kılıç İsias Otel enkazından kurtarılamadı.
Amcası Sedat Kılıç Havin'in vefatını "Umutlarla geldik, tabutlarla dönüyoruz. 😥" diyerek paylaştı.
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