Isıas Otel'in enkazından bir çocuğumuzun daha naaşına ulaşıldı.

İsias Otel enkazında yaşamını yitiren KKTC kafilesinden 13 kişi daha ülkeye getirildi

İsias Otel enkazında yaşamını yitiren KKTC kafilesinden 13 kişi daha ülkeye getirildi

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