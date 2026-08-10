“Hayal gibi değil, gerçekleri ortaya koyuyoruz”

Gündem Kıbrıs Özel Haber

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve görevde geride kalan 3.5 yılı değerlendirirken, Güzelyurt bölgesinde yeni dönemde hayata geçirmek istediği yeni projeleri anlattı. Özçınar, özellikle Kıbrıs sorunu ile ilgili Güzelyurt bölgesinin adının anılmasından dolayı Güzelyurt halkının çok ciddi rahatsızlıklar yaşadığını da vurgulayarak, bölge halkının hassasiyetini dile getirdi.

“Proje ile durmuyoruz. Güzelyurt denince yeni atılımlar deniyor”

Özçınar, uzun yıllardır Güzelyurt Belediye Başkanlığı yaptığını söyleyerek, “Önemli olan yaptıklarınız ve yapacaklarınızı iyi planlayabilmektir. Uzun yıllar belediye başkanlığı yapmam dolayısıyla Güzelyurt’ta güzel işler başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje ile durmuyoruz. Güzelyurt denince yeni atılımlar deniyor. Güzelyurt Belediyesi olarak kendi özkaynaklarımızı da değerlendirerek, iyi projelere imza atmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda belediye binasının da açılışını bu sene gerçekleştirdik. Uzun soluklu bir kaynak oluşturduk ve kendi özkaynağımızda bu yapıyı hayata geçirdik. Bunun yanında diğer hizmet binalarımız da Kalkanlı, Bostancı ve Serhatköy’de yapımı devam eden hizmet binamız ve diğer hizmet binalarımızla 4 hizmet binası ve merkez binamızla 4 bölgeye hizmet veren bir konuma geleceğiz” diye konuştu.

“Kayıtlara göre 25 bin civarında bir nüfus görünse de öğrencilerle birlikte bu rakam 35 bin kişiye ulaşıyor”

Bölge nüfusu hakkında bilgi veren Özçınar, “Aslolan abone sayısıdır. Güzelyurt Belediyesinin 9-10 bin civarında abonesi vardır. En küçük belediyelerden bile daha düşük bir rakamdır. Ancak buna eşdeğer olarak maliyetlerimiz çok yüksektir. Buna bağlı olarak da gelir düzeyi de zayıf bir bölgeyiz. Ancak yatırımlarımızı tasarruf sağlayarak yapabiliyoruz. Ülkemizin en büyük ve en geniş uygulama alanına sahip bir belediyeyiz. 16 tane muhtarlığımız var. 230 kilometrekarelik bir alanımız mevcuttur. Ara bölgeleri de dahil ettiğimizde bulan 280 kilometrekareye ulaşabiliyor. Tamamen ormanlık alanımız yok. Yerleşim yeri üzerine kurulmuş bir coğrafyayız. Bu alan içinde yayılmış bir yapı olduğu için de maliyetlerimiz de o oranda yüksek oluyor. Abone başı maliyet hesabına baktığımız zaman oldukça yüksek bir giderimiz vardır. En fazla enerji harcayan beldeyiz. Çöp alanı 5 araba ile hizmet veren bir yapımız ve Güngör çöp alanına bu çöpleri taşıyoruz. Güzelyurt sınırları içinde bir çöp alanımız yok ve yaratmadık. Bunun yanında su giderleri bölgede yaşayan insan nüfusuna da baktığımızda, kayıtlara göre 25 bin civarında bir nüfus görünse de öğrencilerle birlikte bu rakam 35 bin kişiye ulaşıyor. Belediye sınırları içerisinde 35 nüfusa yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Seçme sayımız da 15 bin 600 kişi dolaylarındadır” ifadelerini kullandı.

“Meclisimiz barışçıl ve ortak akılla yönetmeyi ilke edinmiştir”

Özçınar, “Bütçeyi, imkan ve olanaklarımızı doğru yönetmeye çalışıyoruz. Tasarruf yönetimi önde ilke edindik. Bu yönde çalışanlarımızın ve belediye meclisimizin de duyarlılığı ve desteği bize ayrı bir güç veriyor. Meclisimiz barışçıl ve ortak akılla yönetmeyi ilke edinmiştir. Şuanda bir şirketimiz var. Tamamen kendi özkaynağı ile yönetiliyor. Otelimiz var, cafelerimiz var. Otelimizde 120’ye yakın öğrencimize yüzme dersi veriyoruz. Tiyatro günleri yapıyoruz. Yaşlılarımız için geziler düzenliyoruz. Çağdaş ve sosyal belediyecilik seviyesine geldiğimizin bir göstergesidir” dedi.

“Cevdet Yılmaz’ın da bölgemizi sık sık ziyaret etmesi bize verdiği önemi arz ediyor”

Özçınar, Güzelyurt bölgesine merkezi hükümet tarafından yapılan yatırımların büyük destek gördüğünü ifade ederek, “Bölgemizde merkezi hükümetin ortaya koyduğu çalışmaları da destekliyoruz. Hastane yapımında çevre düzenlemesi, kaldırım çalışmaları ve diğer çalışmaları belediye olarak üstlendik. KEİ ofisinin desteğini de alıyoruz. Bölgemizde yapılan soğuk hava deposu bir yenilik ve gelişimdir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın da bölgemizi sık sık ziyaret etmesi bize verdiği önemi arz ediyor. Bunlar bizim için çok değerli ve önemlidir. Güzelyurt değişiyor ve gelişiyor. Bu değişime ve gelişime vatandaşlarımızı da uyarlayabilirsek, girişimci insanları bölgemize çekebilirsek, sahile bir an evvel ulaşıp sahili de açarsak, ada insanın Güzelyurt’u tercih etmesini istiyorum. Bu yönde de çaba harcıyorum ve bu konuda seçildiğim günden beri hiç geri adım atmadım. Bu sahil şehrinde nimetlerinden faydalanmak için adım atmanın zamanı gelmiştir. Bundan sonraki süreçte sahil projemizi hayata geçirerek Güzelyurt’un gücüne güç katmayı sağlayacak bir anlayışı ortaya koyacağız” diye konuştu.

Belediyeler reformu: Her kent ve beldemizde, merkezi yapının aynı değerlere yakın olması gerekir

Özçınar, belediyeler reformu hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, “Kaynakla birlikte görev tanımının da gelişmesi gerekir. Belediyelerde son yıllarda büyük bir sorumluluk geldi. Bununla birlikte talepler de artıyor. Eğitimden spor kulüplerine, diğer dernek ve çevre kuruluşlarına, zaman zaman da devletin bazı kuruluşlarına destek veriyoruz. Bu belediyeler açısından önemli ve olumlu bir gelişmedir. Güzelyurt Belediyeler reformu ile birlikte nüfus almış bir yapı değildir. Eskiden neysek şimdi de aynı yapı ile devam ediyoruz. Yüzölçümünün katkıya dahil olmasıyla birlikte devlet payında bir azalma olmuştur. Nüfusumuz geniş alanda olmasına rağmen, yüzölçümünden dolayı kayba uğradık. Ortak havuz sistemi geldi. Havaalanlı ve petrollerden bir kaynak alıyoruz. Ancak bunların yanında su giderlerinde ve maliyet artışlarında çok ciddi giderler görüyoruz. Diğer yandan personel boyutunda almamız gereken tedbirleri zamanında aldığımız için bugün ayaktayız. Güzelyurt Belediyesi’nin önce yapısal düzenini oturtmamız ardından da kurumsal kimliğine dönmemiz gerekir. Bu da benim ortaya koyduğum bir vizyondur. Önce altyapı bitecek. Bütün köylerimizde kaldırım çalışmamız var. Her köyde bir meydan yarattık. Bunlar önemli işler. Dünyada gördüğümüz güzellikleri insanımızın kendi köyünde ve mahallesinde görebilme ihtiyacı önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Belediyecilikte hizmet sınırlaması bulunmamaktadır. Güzelyurt Belediyesi olarak bu anlayışla çalışıyoruz. Çalışanlarımızla ahenk içerisindeyiz. Ancak merkezi yönetimi de belediyelerle paylaşımcı bir yapıya ulaştırmamız gerekir. Her kent ve beldemizde, merkezi yapının aynı değerlere yakın olması gerekir.” İfadelerini kullandı.

“Muhtarlarımızın özverisi ve çalışma arzusu bize ayrı bir motivasyon veriyor”

Bölge muhtarları ile iyi bir işbirliği içerisinde olduklarının da altını çizen Özçınar, “Bizim diğer şansımız ise muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızın özverisi ve çalışma arzusu bize ayrı bir motivasyon veriyor. Bu da bizim bir zenginliğimizdir. Gerçek anlamda muhtarlarımızla uyumlu çalışmamız yere ağda, Kaymakamlıkla da uyumlu çalışmamız üretim ve hizmet ağında gelişim sağlıyor. Güzelyurt birbirini tanıyan, birbiri ile yakın ilişkisi olan, sosyal etkinliklerde buluşabilen bir oluşumun merkezidir. Güzelyurtlu olmaktan mutluluk duyuyorum. Güzelyurt Belediye başkanlığını yapmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın bir göstergesidir. Yeni dönemde de imza ve temel attığımız, tamamlamak üzere olduğumuz projelerimizin hayat bulmasını ve devam etmesini istiyoruz. Bunun takdirini halk verecektir. Devam eden projelerimizi tamamlamak için halkın bize yeniden görev vereceğini düşünüyorum. Bizlere bugüne kadar destek ve katkı sağlayan başta insanımız ve kamuoyumuz olmak üzere tüm basınımıza da teşekkür ediyorum. Önemli olan bu unsurlarla birlikte sosyal belediyeciliğin yanında sivil toplum örgütleri ve kulüplerle olan ilişkilerle iyi noktaya gelmemiz sayesinde bugünlere geldik. Aksi takdirde bu güzelliklere ulaşmak oldukça zordur” diye konuştu.

“Güzelyurt tartışma konusu değildir”

Özçınar, Kıbrıs konusu ile ilgili Güzelyurt’un tartışma konusu olmasının bölgede ciddi rahatsızlık yarattığını söyleyerek, “ Özellikle Kıbrıs konusuyla ilgili Güzelyurt’un hep tartışma konusu olması bize büyük bir rahatsızlık veriyor. Güzelyurt tartışma konusu değildir. Biz işimizi yapıyoruz. Tam 28 yıldır bu amaç ve görevle çalışıyoruz. Bulunduğumuz yörede, bulunduğumuz makamlarda, bulunduğumuz ortamlarda bu kente ve insanımıza aynı hizmet anlayışından taviz vermeden devam etmek istiyoruz” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti bize her zaman elini uzatıyor”

Özçınar, “Mal işbirliği protokolü gereği, yerel köylerimize yönelik olarak bir kalemimiz var. Onda zaman zaman belirli dönemlerde proje bazında başvurular yapılır. Projelerimizden kent ve tarih müzesinin ilk harcını koyan Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’dir. Belediye binamızın da yapımı için ilk katkı koyan yine Türkiye Cumhuriyeti yardım heyetidir. Bunun yanı sıra köylere yardım kaleminden de ulaştırdığımız projelere de destek alıyoruz. Bahçe yolları ile ilgili araç alımından, tesisin kurulmasına kadar kakı sağlandı. Kendi özkaynaklarımızı da ilave ediyor ve devam ediyoruz. Bu ilk katkıyı almak bizim çalışma arzumuzu yükseltiyor. Türkiye Cumhuriyeti bize her zaman elini uzatıyor. Kapalı Pazarımız tamamen bir hibe programıdır. Amfi tiyatro, kent parkta yapılan projeler, kent müzesi, tarihi binaların restorasyonu gibi alanlarda destekler oldu. Güzelyurt Meslek edindirme merkezi üreten kadın modelini yaratmak adına önemli bir projedir. Bunu da kardeş şehir Manisa Belediyesi ile yürütüyoruz. Üreten toplumlar ve üreten belediyeciliği bu çalışmalarla güçlendirmek arzusu ve çalışmasındayız” ifadelerini kullandı.

“Araç gereçlerimizde büyük bir yenileme yaptık”

Özçınar, belediyeye yapılan araç gereç yatırımları hakkında bilgi verdi ve şöyle konuştu:

Bunun yanında araç gereçlerimizde büyük bir yenileme yaptık. Eski araçların maliyet açısından bize büyük bir yükü vardı. Araçlarımızı daha modernize ederek, çalışanlarımızın daha rahat çalışabileceği imkan ve olanaklarımızı doğru bir noktaya getirdik.

“Ülkemizde tek olan Tarih Müzesi’ni yapıyoruz”

Özçınar, “Bunların yanı sıra da bugün için devam eden en önemli projelerden bir tanesi de ülkemizde tek olan Tarih Müzesi’ni yapıyoruz. Tarih Müzesi gerçekten bir farklılıktır. Bu farklılığı çağdaş sanat galerisi ile zenginleştiriyoruz ve çağdaş sanatlarda da ülkemizdeki sanatçılara verdiğimiz değeri yansıtacağız. Kıbrıs Tarih Müzesi’ni yılsonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Kıbrıs’ın dünü ve bugününü daha iyi sentezletebilecek bir yapı olacak. Müzecilik yerel yönetimlerde bir başlangıç boyutuna ulaşıyor. Biz daha önce kent genelinde yaptığımız sergi salonu ve kent müzesi niteliğinde bir sergi salonumuz bulunuyor. Bunun yanı sıra Kültür Evi’miz ve yaptığımız diğer Kitap Kafe projemizde farklı bir değer olarak karşımızda duruyor. Ama şuanda Tarih Müzesi bizim için çok önemlidir. 1571’de Osmanlı süreci ile başlayan tarihimizi ortaya koyacak profesyonel bir çalışmanın ürünü olacaktır. Diğer müzelere de yol gösterecektir. Bizim için çok önemli olan 1963 olayları ve öğrenci olan genç kesimin Türkiye’den öğrenimlerini bırakarak Erenköy’e çıkışları, Bereketçilerin mücadelesi ve sonrasında Cengiz Topel’i oluşturan bir yapı olacak. Bu projenin genel yönetimi ve koordinasyonunda kardeş belediyemiz olan İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Bu süre içerisinde ülkemizdeki ilk olan Kent Park projesini de hayata geçirdik” dedi.

“Tarıma yönelik olarak uygulamalarımız var”

Özçınar, Güzelyurt Belediyesi’nin tarıma yönelik uygulamaları da olduğunu söyleyerek, “Bunların da ötesinde Güzelyurt bir tarım şehridir. Bir tarım şehri olmamız sebebiyle tarıma yönelik olarak uygulamalarımız var. Üretim merkezi projemiz devam ediyor. Üretim merkezinin yanı sıra unu işleyerek pazarlama boyutunda “enginara yolculuk” isimli bir projemiz bulunuyor. Bu da yıl içinde tamamlamak istediğimiz bir projedir” dedi.

Özçınar: Çok önemsediğim diğer bir proje de sahil projemizdir

Özçınar, Güzelyurt Sahil projesinin çok önemli olduğunu söyleyerek, “Devam eden projelerin yanı sıra hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz de bulunuyor. Çok önemsediğim diğer bir proje de sahil projemizdir. Güzelyurt sahil şeridi olmasına rağmen, sahilden uzak bir kent görüntüsü çiziyor. Burada su sporları kulübü ve bunun yanında 50 adet 1+1, 2+1 olacak şekilde dinlenme tesisi yapıyoruz. Bunun yan tesisleri de olacak. Karavan alanı, spor tesisleri gibi alanlar da yapılarak destekleyici olacak. Ancak şu anda bizim için birinci aşama su sporlarıdır. Bu hareketlenmeyi ve bölgenin canlanmasını sağlayacak olan bir projedir” ifadelerini kullandı.

Özçınar, belediye tarafından yürütülen diğer projeler hakkında da bilgi vererek, “İhalesi tamamlanmış olan bir başka projemiz yaşam merkezimdir. Yaşam Merkezi, 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerini yapabileceği 15 atölye ve buna bağlı spor sağlık alanları da olacaktır. Bu da iddialı bir projemizdir. Tarım şehri olan Güzelyurt’ta sorunlarımızdan bir tanesi de bahçe ve ova yollarının bozuk olmasıdır. Büyük bir yatırım yaparak tesisimizi oluşturuyoruz. Tamamen çevreci olan su bazlı bir yapı ile asfaltlama yapacağız. Ova yollarının sorununu da çözmüş olacağız” diye konuştu.

“Hayal gibi değil, gerçekleri ortaya koyuyoruz”

Özçınar, “Hayal gibi değil, gerçekleri ortaya koyuyoruz. Güzelyurt Belediyesi olarak kalıcı eserlerle gelecekteki nesillere farklı bir Güzelyurt bırakmak için çalışıyoruz. Güzelyurt’ta yapmamız gereken daha çok şey var. İnsan odaklı çalışmalar içerisinde sosyal belediyeciliği geliştirecek projeleri ortaya koymamız gerekiyor. Güzelyurt dünden daha iyidir ve daha da iyi olacak niteliktedir. Uzun süredir belediye başkanı olmam nedeniyle hiçbir iş yapılmadı algılarını asla kabul etmiyorum. Ülkemizde ilk AB projesi ile kanalizasyonu ve geri dönüşümü sağlayan ilk belediyeyiz. Suyu tarımda kullanıyoruz. Bu dünyada çok fazla görülen bir proje değildir. Bu örnek projeleri geliştirme modellerini Güzelyurt’ta bulabiliyorsunuz. Bu da bizim zenginliğimizdir. Uluslararası temsiliyet noktasında, Güzelyurt Belediyesi kardeş şehirlerle kurduğu ilişkilerde çok iyi noktaya gelmiştir. Bunlarla birlikte güzel işleri başarabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve ortaya koyduğumuz vizyon da bunun göstergesidir” dedi.

“2030 hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam etmek istiyoruz”

Konuşmasının sonunda ise Özçınar, “Güzelyurt Belediye başkanlığına yeniden talip olduk. Partimiz de bize bu görevi yeniden verdi. İnanıyorum ki hedef koyduğumuz 2030 Güzelyurt hedeflerine beldemiz ulaşacaktır. 2030 hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam etmek istiyoruz. 2030 hedeflerimize ulaşmak için 3 tane ana unsur üzerinde durduk. Enerji, su yönetimi ve çevre konuları, Güzelyurt Belediyesi’nin 2030 hedeflerinin yörüngesine oturdu. Enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanarak yeşil enerjiye doğru beldemizi taşıyacağız. Suyu doğru yöneteceğiz ve doğru kullanacağız. Böyle zengin bir yapı içerisinde çevreyi ve geri dönüşümü de önemseyen bir belediye olacağız ve 2030 hedeflerine adım adım ilerleyen bir belediyenin başkanı olarak vatandaşın karşısına çıkacağız. Vatandaşımızın desteği ile bu görevlerde olacağımıza inancım sonsuzdur” dedi.