Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Süt Endüstrisi Kurumu ile Hayvancılık Dairesi’nin başlattığı üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde ikincisi düzenlenecek eğitim, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00’de Türkmenköy’deki Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda yer alacak.

“Hayvan Besleme, Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Aflatoksin” konulu eğitim Prof. Dr. Hüriye Horoz tarafından verilecek, aynı zaman SÜTEK tarafından “Süt Üretiminde Hijyen ve Şahit Numune Uygulaması” yönünde bilgilendirme yapılacak.