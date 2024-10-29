Böceklerden maymunlara, toplu göç etmesiyle bilinen kuşlara kadar pek çok hayvanı inceleyen araştırmacılar, yaş ve sosyal bağlantılar arasındaki ilişkiye dair pek çok bulgu ortaya koydu. Yaşlı bireylerin daha genç bireylerle aynı şekilde bilgi paylaşmaya ihtiyaç duymadıkları için daha az sosyalleştiğini ifade eden bilim insanları, bu yaklaşımın kötü bir şey olmadığını vurgulayıp aynı zamanda enfeksiyonlardan kaçmalarına da yardımcı olabileceğini belirtti.

Altısı İngiltere merkezli Leeds Üniversitesi'nden olmak üzere toplamda 16 çalışmadan oluşan bir derleme, doğal dünyada yaşlanma ve toplumu inceleyen özel sayısının bir parçası olarak dün yayımlandı. Bunlardan bir tanesine göre yaşlı dişi kızıl geyiklerin yaşlandıkça daha az sosyalleştiği, rekabeti azalttığı ve parazit enfeksiyonu riskini düşürdüğü belirlendi.

Kuşlar bile yaşlandıkça daha az sosyalleşiyor

Araştırmaların birinde sıradan bir bahçe kuşu olan ev serçesi bile yaşlandıkça sosyal davranışlarını değiştiriyor. Araştırmaya katılan Dr Jamie Dunning “Çalışmamız, memeliler gibi kuşların da yaşlandıkça sosyal ağlarının boyutunu küçülttüğünü öne süren ilk çalışmalardan biridir. Özellikle, arkadaşlıkların sayısıyla bir sosyal ağın merkezinde bulunan bir kuşun yaşla birlikte bu durumunda azalma görüldü” ifadelerine yer verdi.

Çalışmaların çoğu şempanzeler veya arılar gibi karmaşık toplumlara sahip olan hayvanlara odaklanırken böceklerde bile sosyal çevrelerinin yaşam süreleri ve yaşlanmaları üzerinde büyük etkileri olduğuna dair kanıtlar elde edildi.