Gündem Kıbrıs Özel Haber

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve görevde geride kalan 3.5 yılı değerlendirirken, Lefke bölgesinde yeni dönemde hayata geçirmek istediği yeni projeleri anlattı. Kaya, geride kalan 3.5 yılda bölgede kronikleşen altyapı sorunlarının çözümüne ilişkin proje çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade ederek, yeni dönemde bu sorunların sona erdirilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kaya, bir sonraki dönemde bölge halkına daha fazla dokunan projelerin de hayata geçirilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

“Biz bir önceki seçimden bu yana gündemimize aldığımızı konuların birçoğunu bitirdik”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, seçimden bu yana gündemlerine aldıkları birçok konunun hayata geçtiğini söyleyerek, “Yerel seçimler 6 aralıkta gerçekleşecek. Biz bir önceki seçimden bu yana gündemimize aldığımızı konuların birçoğunu bitirdik, birçoğunu da bitirmek üzereyiz. Sahilde sıkıntılı bir projemiz vardı. CNC şirketinin kullandığı yıkık liman vardı. O limandan Cengiz Topel Hastanesi’nin arkasına kadar olan 4.7 kilometrelik bir yürüyüş yolu vardı. Çocuk oyun alalarının ve parkların olduğu bir projemiz vardı. Bunu bütünlükle olarak yapmak ciddi bir maliyetti. En çok sıkıntılı olan alan ise Cengiz Topel anıtının olduğu civardı. Yaklaşık 10 yılda bazen 10-15 hatta 20 metre gibi alanı deniz yedi. Hatta bazı noktalarda deniz asfaltı yedi ve bariyerlerin ayakları havada kaldı. Hem de ciddi bir toprak erozyonuna neden olan bir yerdi. Dolayısıyla o noktadan başlamak durumunda kaldık. 850 metre kadar bir kısmı tamamladı. Hedefimiz 2 etabı da batıya doğru ilerleterek yaklaşık 2 kilometre olan bu projeyi hayata geçirmektir. İstinaf duvarı bitmiş durumdadır. Geri kalan çalışmalara devam ediyoruz. Bu çok güzel bir projeydi. Yeşilyurt’u geçtiğinizde burası sahilde altın bir gerdanlık gibi duracak. Bu proje iki açıdan önemliydi. O bölgede hep batıya doğru bir gelişme oldu. Diğer tarafa da bir yönlendirme sağlamak diğer yandan da toprak erozyonunu engelleyip o bölgede güzel bir alan yaratmak için çalışmalarımızı başlattık. Birinci etabı tamamlayarak ikinci etaba geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sosyal hizmet birimimizi geliştirdik”

Konuşmasının devamında belediyenin rutin işlerinden de bahseden Kaya, “Bunun dışında belediyede rutin işlerimiz oldu. Asfaltlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal hizmet birimimizi baya bir geliştirdik. Özellikle belli bir yaş üzeri olan vatandaşlarımızla iyi bir bağlantı ve iletişimimiz var. Hemşirelik ve diğer sosyal hizmetleri geliştirdik ve daha da geliştirme çabamız var. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik sürekli faaliyet ve etkinliklerimiz oldu. Bölge halkımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz” diyerek sosyal belediyeciliğe verdikleri önemi vurguladı.

“Belediyemizin araç filosunu geliştirdik ve sürekli yenileme yapıyoruz”

Belediyenin araç filosu ve yapılan yatırımlar hakkında da bilgilendirmede bulunan Kaya, “Belediyemizin araç filosunu geliştirdik ve sürekli yenileme yapıyoruz. Daha iyi hizmet verebilmek için araç filomuzu geliştiriyoruz. Belediyede araçlar için hiçbir zaman yeterli diyemezsiniz. Sürekli yeni aletler almak zorundasınız. Tır ve ekskavatör aldık. Küçük ekskavatörü filomuza kattık. Van araçlarımız sürekli yenileniyor. Çöp araçlarını da yenilemek durumunuzdasınız. Yeni oluşan birimler için de sürekli olarak araç alımı yapmak durumundasınız. Biz de bunları tamamlayarak araç filomuzu geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Belediyede çalışan kişi sayımız 165 kişidir”

Belediyede çalışan kişi sayısı hakkında bilgi veren Kaya, “Belediyemizin mevcut kadrolu personelleri ve şirket çalışanları vardır. Belediyede çalışan kişi sayımız 165 kişidir. Bütün belediyeler için sıkıntılı bir konu vardır. 2010 yılında belediyeler yasası değişirken bir takım şeyler öngörüldü ve bir sınav tüzüğü getirildi. İlgili sınav tüzüğü bakanlık tarafından hazırlanacaktı ve o tüzük üzerinden belediyelerin kadro yapısı devam edecekti. Ancak 15-16 yıl olmasına rağmen bu tüzük çıkmadı ve bu bağlamda da ciddi sıkıntılar vardır. Bu durum belediyeleri şirketleşip personel almaya zorlamaktadır. Hemen hemen bütün belediyelerin şirketi vardır. O yasanın bir an önce tadil edilmesi ve o tüzüğün geçmesi gerekmektedir. Belediyelerin ilgili birimlere personel alabilmesi ve atama yapabilmesi gerekmektedir. Birçok belediyede müdür ve şube sorumluları kalmadı. Kişilerin sorumluluğu oluyor ama yetkisi olmuyor. Birkaç kez bu konuda çalışma başlatıldı ancak sonuca varmadı” dedi.

“13 yerleşim yeri ve 175 kilometrekarelik bir alana hizmet veriyoruz”

Lefke bölgesinde hizmet verdikleri alan hakkında bilgilendirmede bulunan Kaya, “13 yerleşim yeri ve 175 kilometrekarelik bir alana hizmet veriyoruz. Dağınık bir alandayız. Zor coğrafyası olan yerler ve çok az nüfusu olan köylerimiz var. Belediye hizmetlerini her yere vermeniz gerekiyor” bilgisini verdi.

Lefke bölgesinin nüfusu: Okulun açık olduğu dönemlerde Lefke Belediyesi yaklaşık 30 bin kişiye hizmet veriyor

Bölgenin nüfusu hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Kaya, “Bizim ilginç bir durumumuz var. En son nüfus sayımında nüfus 11 bin 91 kişi olarak gösterildi. Devlet bu sayımı yapmıyor ve projeksiyon nüfus hesaplanıyor. Projeksiyon nüfusumuz 14 bin 750 olarak görünüyor. Yaklaşık 14 bin kadar da öğrenci sayımız var. Bunların dışında çalışanlar var. Okulun açık olduğu dönemlerde Lefke Belediyesi yaklaşık 30 bin kişiye hizmet veriyor. Okulun açık olmadığı dönemde ise 20 bin civarında nüfusumuz var. Bazı öğrenciler tatillerde ülkelerine gitmiyor” dedi.

“Belediyeler reformu ile birlikte olumlu gelişmeler oldu”

Belediyeler Reformunun belediyelere olumlu etkiler getirdiğini de ifade eden Kaya, “Belediyeler reformu ile birlikte olumlu gelişmeler oldu. Ancak bütün belediyeleri yan yana koyduğunuzda bu eşit bir yansıması olmadı. Biz birleşme sürecinde yer almadık. O bağlamda olumlu bir etki görmedik. Gelir kaynaklarımız ve iş alanlarımız bölgemizde çok sınırlı. Bundan dolayı da inşaat potansiyelimiz de bulunmuyor. Diğer büyük merkezler ile kıyasladığımızda bölgemizde aynı olumlu etki olmasa da yine de Belediyeler Reformu belediyemize ve bölgemize fayda sağladı” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin belediyeye katkıları: 2025 yılında sahil projemize ve asfalt projelerine katkılar aldık

Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin Lefke Belediyesine katkıları hakkında bilgi veren Kaya, “Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan katkılar 2018 yılına kadar vardı. Daha sonrasında pandemi devreye girdi ve bir süre bu katkılar kesildi. Geçen yıl yeniden bir kaynak açıldı. KEİ Ofisi tarafından proje dönemi açılıyor projeler sunuluyor ve orada değerlendirilerek bir katkı veriliyor. 2025 yılında sahil projemize bir katkı aldık. Kendi kaynaklarımızı da kullandık. Bunun yanı sıra asfalt projelerine de katkı aldık ifadelerini kullandı.

Kaya, “Diğer yandan bir AB projemiz vardı onu tamamladık. Türkiye’den Geçitköy’e gelen su bize gelmedi. Bu nedenle tüm su kaynaklarımızı kendimiz oluşturmak ve yönetmek zorundayız. Bu bağlamda da ciddi bir elektrik gideri vardır. Bunun için enerji tasarrufu mantığı ile yapılmış bir projemiz vardı. 300 KW’lık bir solar enerji kurulumumuz vardı. Onu hayata geçirdik. Kuyular ve depolar arasındaki sistemi ve koordinasyonu sağlamak ve daha az elektrik kullanmak için projemizi hayat geçirdik. Bunun yanı sıra 2 yeni depomuz da hayata geçti. Enerji giderinin 3’te birini sağlayan bir yapı oluşturduk” dedi.

Kaya, “Bunun yanı sıra üniversite bölgesinde yaşanan altyapı sıkıntısını çözmek için projelendirme aşamasındayız. O bölgedeki toprak yapısı sıkıntılı ve orada ciddi bir yığılma oldu. Bu yığılmayı altyapı kaldırmıyor ve ciddi sorunlar dönem dönem ortaya çıkıyor. O sorunu çözmek için proje çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra Gaziveren’de de ciddi bir kanalizasyon sorunu olmuştu. Ancak gerek su gerekse de su altyapısını projelendirerek ilerledik. Su altyapısını çözdük. Atık su anlamında da aynı yöntemi kullanarak merkezi bir arıtma projesi üzerinde çalışıyoruz. Gaziveren ve Yeşilyurt bölgesinde bu çalışma olacak. Yatırımcılar ile bu maliyetleri paylaşarak o bölgede yaşanan sorunları çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

“2025 yılı sonu ve 2026 yılının ilk aylarında 13 milyon TL’lik bir asfalt yatırımı yaptık”

Belediyenin bölgede yaptığı asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Kaya, “2025 yılı sonu ve 2026 yılının ilk aylarında 13 milyon TL’lik bir asfalt yatırımı yaptık. Karayollarının bölgeye maalesef bir ilgisi yok bugüne kadar bu harcamaları Lefke Belediyesi kendi sorumluluğu olmayan alanlarda da asfalt yatırımı yapmaktadır. Kaldırım işi belediyenin temel görevlerinden bir tanesidir. 4 tane çemberimiz bulunmaktadır ve bu 4 çemberde ne yazık ki istediğimiz noktaya gelemedik. Güzelyurt Lefke yolu başladı ve Doğancı çemberine kadar yapıldı. Daha sonra araya 7 yıllık bir ara girdi. 7 yıl sonra istimlak sorunları çözüldükten sonra devam etti. Bu işi yapan şirket nerede bir moloz ve atık malzemesi varsa onların içine yığdı. Bununla ilgili çok sorun yaşıyoruz ve ne yazık ki istediğimiz noktaya getiremedik. Tekrar bir çalışma başlattık ve çemberlerin yeniden yapılması için düzenliyoruz” diye konuştu.

“Yaşlılara ayrı bir önem gösteriyoruz”

Lefke Belediyesi’nin yaşlılara ayrı bir önem gösterdiğini ifade eden Kaya, “Yaşlılara ayrı bir önem gösteriyoruz ve yaşlılar birimini geliştirdik. Belirli toplantılar düzenleniyor, geziler ve yemek etkinlikleri yapıyoruz. Hemşirelik hizmetimiz var. 20 yatalak hastamız var sürekli olarak onları ziyaret ediyoruz. Yaşlılarımızın bahçelerinin temizlenmesi ve tamirat işleri de belediye tarafından yapılıyor. Bazı insanlar var ki ailesi yakınında olmuyor. Onlara ne kadar çok el uzatabilirsek o kadar mutlu ederiz ve biz de o kadar mutlu oluruz” dedi.

“Çocuklar için her köyde sinema gecesi düzenliyoruz”

Belediyenin çocuklara yönelik etkinlikleri hakkında da bilgi veren Kaya, “Çocuklarımız için pek çok etkinlik yaptık. Her köyde sinema gecesi düzenliyoruz. Çocuk parklarımız da devamlı olarak tamirden geçiyor. Öğrenci nüfusumuz fazla olduğu için özellikle geceleri çocuk parkları üniversite öğrencilerinin kullandığı ve çok da hasar oluştuğu bir gerektir. Bu nedenle parklarımızı sürekli elden geçiyoruz. Bunun yanı sıra yeni çocuk parkları da yapıyoruz. Bunlar sürekli bakım istiyor. Parklarda kullanılan kauçuk malzemesi aslında bizim ülkemizin iklimine uygun değildir ancak kullanmak zorundayız. Yaz sıcağında deforme oluyor ve sürekli değiştirmek gerekiyor. Oyuncakları yeniliyoruz” dedi.

“Okullara çok ciddi katkılarda bulunuyoruz”

Lefke Belediyesi’nin okullara sağladığı katkılar hakkında da bilgi veren Kaya, “Belediyelerin yasa gereği emlak vergisinin yüzde 15’ini okullara vermesi gerekiyor. Bölgemizde 9 okul var. Ancak biz topladığımız emlak vergisinin yüzde 50’sinin üzerinde okullara katkı sağlıyoruz. Merkezden uzak olmamız da okulların yeteri kadar yardım görmemesine neden oluyor. Deprem riskinden dolayı oluşturulan sıkıntılı okullar arasında bölgemizin okulları da bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda Erenköy lisesi çok gündem oldu. Okullara çok ciddi katkılarda bulunuyoruz. Tüm tamirat işlerini belediye yapıyor. Su tesisatı, tamirat, boya, demir ve parke işlerini belediye yapıyor. Erenköy lisesinde konteyner sınıflar kondu. Onların parke işini yaptık. Bazı okulların dış duvarlarını yaptık. Tuvalet tamiratları, yeni tuvalet yapımı, rampa yapımları gibi işleri yapıyoruz. Okullardan gelen her türlü talebi karşılamaya çalışıyoruz. Merkezden uzak olmamızdan dolayı merkezden okullarımız yeterli desteği alamıyor” diye konuştu.

Kaya, yeni dönemde hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında bilgi verdi…

Yeni dönemde hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında bilgi veren Kaya, “Yeni dönemde sahil projesinin 2. Ve 3. Etabını bitirmeyi hedefliyoruz. Atıksu anlamında üniversite bölgesini tamamlamayı hedefliyoruz. Lefke’de bir meydan düzenlemesine ihtiyaç var ve bir yerin alınması gerekiyor. Kıbrıs’ta Türk orijinli ve Rumların bırakıp gittiği köyler vardır. Özellikle Türk orijinli yerleşim yerlerinde bir mülkiyet sorunumuz var. Belediyenin bir yeri yok. Bir yer alıp merkezde bir alan ve meydan oluşturmak gerekiyor. Çok amaçlı bir kullanım alanı yaratmak gerekiyor. Yine aslında karayollarının çözmesi gereken bir konu ama yıllardır çözülmeyen Doğancı’da bir köprü sorunu var. Köye girişte çok sıkıntılı bir köprü var. Onu üstlenip yapmak gerekiyor. Her köyde rutin çalışmaları devam ettirmenin yanı sıra çocuk parkları ve sosyal yaşam alanlarını geliştirmek istiyoruz. Daha da zenginleştirmek istiyoruz. Su konusunda bu yıl yağışların iyi gitmesiyle birlikte su konusunda bir sıkıntımız bu yıl yok. Yoğun yağışlar sayesinde yer altı kaynaklarımız beslendi ancak Bağlıköy’de ilginç bir durum yaşandı. Her yer iyi bir duruma gelirken bu sene bir sıkıntı oldu. Orada bir ölçüm yaptıracağız ve yeni bir kuyu kazmak için çalışma başlatacağız. Buralardaki su kaynakları problem oluşturuyor ve bu noktada başka bir çözüm bulmak gerekiyor. Bu konuda bir projemiz var. Jeoloji ve Maden Dairesi ile bu düşüncemizi paylaştık. Yeşilırmak ve Lefke’den bu bölgelere o suyu götürmek gerekiyor. Bu mesafeler uzun mesafelerdir ve ciddi yatırımlar gerektiren projelerdir” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki dönemde hedefimiz insanlara daha fazla dokunabilen bir belediye yapısı oluşturmaktır”

Konuşmasının sonunda ise Kaya, “3.5 yılı tamamladık. Söz verdiğimiz projelerimiz var ve onları hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz insanlara daha fazla dokunabilen bir belediye yapısı oluşturmak ve gerekli yatırımları yapmaktır. Özellikle üniversite bölgesindeki altyapı sorununu çözmek de bizim için bir sonraki dönemde çok önemlidir” diye konuştu.