Saat 09.30’da İskele Kaza Mahkemesi’nde görüşülecek karar duruşmasını bazı siyasi parti ve örgütler de takip edecek.

Cinayet nasıl olmuştu?

İskele Long Beach Bölgesi’nde 25 Ocak 2023 tarihinde cinayet zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur’u bir inşaata götürerek başına sert bir cisim vurarak hayatını sonlandırmış, Olayın ardından zanlı güneye kaçmıştı. Aynı gün adanın güneyinde tespit edilen zanlı, tutuklanarak kuzeye teslim edilmişti.

Yaşanan olay, Kıbrıs’ın kuzeyinde o günlerde gündem olmuş, konu hakkında bazı siyasi parti ve örgütler birçok kez eylem gerçekleştirmişti.