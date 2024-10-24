İskele’de 25 Ocak 2023 tarihinde Sefer Buğra Altundağ tarafından öldürülen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un cinayet davasında bugün karar verilecek.
Katil Sefer Buğra Altundağ’ın cezasının açıklanacağı karar duruşması, saat 09.30’da İskele Kaza Mahkemesi’nde yapılacak.
Ne olmuştu?
Gazimağusa Meslek Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur 25 Ocak 2023 tarihinde, Sefer Buğra Altundağ tarafından İskele’de bulunan Long Beach bölgesinde öldürülmüştü.
Altundağ, Reessur’u öldürdükten sonra Güney Kıbrıs’a kaçmış ve kısa süre sonra yakalanmıştı.
Altundağ, cinayeti işlemeden önce genç kıza tacizde bulunduğunu da itiraf etmişti.
Sefer Buğra Altundağ’ın cezası 21 ay sonra bugün karara bağlanacak.