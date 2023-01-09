Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, Saraçhane sürecinin çok konuşulduğu dönemde Ankara'da baş başa bir görüşme yapmış bu görüşme sonrası basına bilgi verilmemişti. AK Parti 24. dönem Sivas vekili Ali Turan, TV100 ekranlarında o görüşmeden aldığı kulis bilgisini paylaştı. Turan, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na 'Seninle kazanamayız' dediğini iddia etti.

İşte eski AK Partili vekil Ali Turan'ın 'Akşener' iddiasının detayları...

MERAL AKŞENER İDDİASI: 'KAZANACAK ADAY...'

'Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Akşener başbaşa görüşmüştü oradan bilgi sızmadı. Meral Hanım'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını söylüyorlar. Meral Hanım, 'Kazanacak bir adayla gidelim' diyor.

AK PARTİLİ ALİ TURAN: SAĞ KÖKENLİ BİR ADAY OLACAK

Milliyetçi kesimi de muhafazakar kesimi de tatmin edecek sağ kökenli bir adayla gidilmesi konusuna mutabakata varıldı. Ortadaki isimler de belli ama söylemeyeceğim.'

KEMAL BEY'İN VAZGEÇMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ'

Tv100'deki programın bir diğer konuğu ise AK Parti'den 25. dönemde milletvekili olan Resul Tosundu. Bir dönem Tokat vekilliği yapan Tosun, 'Kemal Bey'in bu aşamadan vazgeçmesi düşünülemez. Düşünürse yanlış yapar.' ifadelerini kullandı.