Bunlar da ilginizi çekebilir

Ortak alınan karar doğrultusunda Herpa Mağdurları Komitesi’nde şu isimler yer aldı: Seydi Avşar, Muzaffer Özdilek, Selda Özdilek, Orhan Avcı, Soyal Saraç, Şemseddin Erdem, Akın Manga, Ramadan Gümüşok, Mehmet Özdemiray, Gül Çakır.

Sorunlara yönelik çözüm önerilerinin de görüşüldüğü toplantıda; sürecin devamı adına bir de komite kuruldu.

Ercan Havalimanı, bayram haftasında 73 bin 156 yolcuya hizmet verdi

Ercan Havalimanı, bayram haftasında 73 bin 156 yolcuya hizmet verdi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer’in çağrısı üzerine Herpa mağduru çok sayıda kişi dün öğleden sonra KTİMB binasında bir araya geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.