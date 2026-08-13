UBP tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Birlik Partisi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu unsurlarından biri olduğu belirtilerek, Kıbrıs Türk siyasi tarihinde kökleri ve mirası 100 yıla yaklaşan bir parti olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin her aşamasında milli değerlere bağlı, Anavatan Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde sürdürülen siyasi mirasın bugün en güçlü temsilcisinin Ulusal Birlik Partisi olduğu ifade edildi.

Her UBP üyesinin bu sorumluluk ve inançla hareket ettiği belirtilen açıklamada, “Bizim için öncelik her zaman Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak, halkımızın bugününü ve yarınını güvence altına almak ve bunun en güçlü teminatı olan devletimize sahip çıkmaktır” denildi.

UBP, bazı çevrelerin partinin temel hedeflerine karşı Kıbrıs Türk halkının kabul etmeyeceği planları hayata geçirmek istediğini savunarak, bu çevrelerin gerçek niyetlerini ortaya koymak yerine “ahlaka ve siyasi nezakete uymayan bir üslupla” saldırmayı tercih ettiğini ileri sürdü.

“HİÇ KİMSE UBP’YE ‘HIRSIZ’ DİYEMEZ”

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Hiç kimse Ulusal Birlik Partisi’ne ‘hırsız’ diyemez. Hiç kimse böylesine ağır bir hakareti ve seviyesizliği siyasetin normal bir parçası haline getiremez.

İktidara her geldiğinde ülkeyi başka bir ekonomik krizin içine sürükleyen, maaşları taksitle ödeyen, ‘rüşvet’ suçundan hüküm giymiş bürokratlarını kendi gazetelerinde manşetlere taşıyarak ekonomik eleştiri yaptıran bir anlayışı biz ciddiye almıyoruz.

Ancak bu saldırıları cevapsız bırakmaya da niyetimiz yoktur.”

UBP açıklamasında, sokak dedikodularının siyasi kürsünün dokunulmazlık zırhı altında yayılmasının siyaset olarak görülmediği ifade edildi.

“İSPATI OLAN VARSA MAHKEMEYE BAŞVURSUN”

Açıklamada, “İspatı olan, iddiası olan varsa mahkemeye başvursun. Elinde belge olan varsa ortaya koysun. Gerekli işlemlerin başlaması için bu ülkede hukuk da vardır, yargı da vardır. Bu nedenle yargı sistemini de zan altında bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur” ifadelerine yer verildi.

UBP, geçmiş dönemlerde yaşanan çeşitli tartışmalara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Elektrik Kurumu’ndan KTHY’nin batırılmasına, GSM operatörü ihalelerinden son gecede yakınlarının arazilerine imar izni çıkarmaya kadar her türlü şaibe, şüphe ve tartışmayla adı birlikte anılmış olanların, Ulusal Birlik Partisi’nin tek bir üyesine dahi bu şekilde çamur atmasına izin vermeyeceğiz.

Toplumsal linci bir siyasi yöntem, bir baskı ve şiddet aracı olarak kullanmalarına da müsaade etmeyeceğiz.”

CTP MİLLETVEKİLİNE TEPKİ

Açıklamada isim verilmeden bir CTP milletvekiline de tepki gösterildi.

UBP, “Herkese ‘dürüstlük’ dersi vermeye çalışan, yargıyı bir adalet aracı değil, baskı ve şantaj aracı gibi görmeye başlayan CTP milletvekiline de bir sözümüz vardır” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında, “Başkalarına dürüstlük ve etik üzerinden ders vermeye kalkmadan önce, herkesin kendi geçmişindeki tartışmalı konulara bakmasında fayda vardır. Özellikle kamu görevinden ayrılma ve sonrasında yaşanan süreçler hala hafızalardadır. Biz daha fazlasını söylemeyelim. Kamuoyu ne demek istediğimizi gayet iyi bilmektedir” denildi.

“DAYANAKSIZ İDDİALARIN ONLARCA CEVABI ELİMİZDEDİR”

Kıbrıs Türk halkına da seslenilen açıklamada, UBP’nin bu tür bir siyaset anlayışına karşı olduğu ancak kullanılan üsluba karşı durmayı halka karşı bir görev olarak gördüğü ifade edildi.

“Toplumsal barışı ve huzuru korumak adına bugüne kadar gösterdiğimiz özen ve dikkati bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ancak kimse şunu da unutmasın; dayanaksız iddiaların ve hakaretlerin onlarca cevabı elimizdedir, çantamızdadır.

Tüm kamuoyundan ve Ulusal Birlik Partililerden, bu seviyeye cevap vermek zorunda kaldığımız için özür dileriz. Ancak bu tür sosyal medya saldırılarına karşı verebileceğimiz çok daha ağır cevapları da şimdilik saklı tutuyoruz.”

UBP, açıklamasında ayrıca, “Bu ülkeyi ve bu devleti; kafası sosyal medyaya gömülmüş, yaptıklarını kimsenin bilmediğini zanneden, Soğuk Savaş döneminden kalma ideolojilerin arkasına saklanarak her türlü işi çevirmeye çalışanların insafına bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklama, “Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs Türk halkının haklarını, devletimizin geleceğini ve ülkemizin çıkarlarını korumaya dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam edecektir” ifadeleriyle tamamlandı.