Bu kapsamda Zabıta Birimi ve Sağlık Şubesi’nin kontrolleri sonucu hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı ve muhafaza şartlarına uygun ürün muhafaza etmediği tespit edilen bir restoran mühürlendi.

Yapılan kontrollerde iş yerinde uygun koşullarda muhafaza edilmediği tespit edilen açıkta bekletilen 20 poşet tavuk, 4 poşet eskimiş balık, açıkta bekletilen 3 poşet sakatat, son kullanma tarihi geçmiş 5 adet bira, son kullanma tarihi geçmiş 9kg ketçaba, Sağlık Şubesi’nin onayı ile Zabıta Birimi tarafından el konularak söz konusu gıdalar müsadere edildi.

Söz konusu iş yerinin sağlık koşullarına uymamasının tekrarlanması durumunda Belediyeler Yasası’nın 122’inci maddesinin birinci fıkrasına göre asgari ücretin %50’si oranında para cezası uygulanacaktır.