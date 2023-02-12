Bunun yanı sıra Elazığ Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan insafsızca artışlar vatandaşların büyük tepkisini çekti.

Bazı ev sahipleri, 800 liraya veremediği daireyi 4 bin liraya kiraya vermeye başladı.

Güvenirliği nedeni ile depremzedeler özellikle devlet tarafından yapılan TOKİ konutlarını tercih ederken, il genelinde kira fiyatlarında artış olduğu gözlemlendi.

. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’dan depremzedeler Elazığ’a akın etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem lerde 10 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı

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