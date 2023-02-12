Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı
. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’dan depremzedeler Elazığ’a akın etti.
Güvenirliği nedeni ile depremzedeler özellikle devlet tarafından yapılan TOKİ konutlarını tercih ederken, il genelinde kira fiyatlarında artış olduğu gözlemlendi.
Bazı ev sahipleri, 800 liraya veremediği daireyi 4 bin liraya kiraya vermeye başladı.
Yapılan insafsızca artışlar vatandaşların büyük tepkisini çekti.
Bunun yanı sıra Elazığ Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı.
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