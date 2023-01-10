(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Bekiroğlu, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı 1 H.E'nin bina açma, kasti hasar, sirkat ve sahtekarlıkla para temini, zanlı 2 H.G'nin ise " Hırsızlık Mal kabülü sahtekarlıkla para temini" suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Polis, 7 Ocak 2023 tarihinde bir polis ekibi tarafından yapılan devriye esnasında Zanlı-1'in tespit edilip, polisten kaçmak için yaklaşık 4 m yüksekten zemine atlayarak kaçmaya çalıştığı esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün Lefkoşa Devlet Hastahanesi acil servisinde yapılan tedavisinde sol ayak bileğinde kırık meydana geldiği tespit edilmiş olup ortopedi servisinde müşahede altına alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada 4 Ocak 2023 tarihinde, Lefkoşa'da sakin zanlı 2 'nin Demirhan'da, Devlete ait olan ancak faal olmayan Rehabilatisyon binası içerisinde zanlı 1'in sirkat etmiş olduğunu bildiği muftelif boyutlardaki bakır klima borularını Aralık 2022 yılında 2 kez 04.01.2023 tarihinde de 4500 TL karşılığında Haspolat'da faaliyet gösteren bir işyerine, bakırların, sahibinin kendisi olduğunu söyleyip satarak, hırsızlık mal kabulu ve sahtekarlıkla para temini suçlarını işlediğini anlattı.

Polis, zanlı 2 H'nin 07.01.2023 tarihinde derdest emri gereği tutuklanmıştır.

Polis, aynı gün zanlı 1 ve Zanlı-2'nin gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlı 1'in benzer suçlardan iki ayrı teminatı olduğunu belirtti.

Polis, zanlı 1 'in tutuklu, Zanlı-2'nin ise davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker,zanlı 1’in 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 2’nin ise davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 100’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.