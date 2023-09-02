Girne'de “Sirkat” meselesi ile ilgili olarak mahkeme emri ile yapılan aramada evde kalmakta olan zanlı F.G.J’nin tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Konu evde ayrıca ülkede kaçak olarak kaldıkları tespit edilen zanlılar P.D.T, L.T.O. ve E.N.K. da tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı.

EVDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Gültuna, 1 Eylül 2023 tarihinde 21.30-22.00 saatleri arasında Girne'de bir ikametgahta, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görevli bir polis ekibi tarafından yürütülmekte olan “Sirkat” meselesi ile ilgili olarak mahkeme emri ile yapılan aramada; aynı adreste sakin zanlı F.G.J. yatak odası içerisinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan, bir adet plastik öğütücü ve ikametgahın salon kısmında folyo kağıt içerisinde yaklaşık 0,5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

3 ZANLININ ÜLKEDE İZİNSİZ KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis, zanlının tutuklandığını yapmış olduğu beyanlarının teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirtti.

Polis söz konusu evde zanlı ile birlikte kalan ve ülkede kaçak oldukları tespit edilen zanlılar P.D.T, L.T.O. ve E.N.K’nın da suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR

Polis zanlıların aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu ve zanlıların yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek, ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzuruna verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.