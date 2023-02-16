Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü, Rijeka şehrinin 36 kilometre güneydoğusu olarak kayda geçti.
Sarsıntı, yerin 10 kilometre altında meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü, Rijeka şehrinin 36 kilometre güneydoğusu olarak kayda geçti.
Sarsıntı, yerin 10 kilometre altında meydana geldi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
Yorumlar