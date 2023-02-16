Beyaz Saray: Uzaylılar ya da dünya dışı nesnelere dair hiçbir kanıt yok Beyaz Saray: Uzaylılar ya da dünya dışı nesnelere dair hiçbir kanıt yok

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü, Rijeka şehrinin 36 kilometre güneydoğusu olarak kayda geçti.

Sarsıntı, yerin 10 kilometre altında meydana geldi.