Hisseli arazinin tamamının kendisine ait olduğunu göstererek, satmaya kalkışan F.Ç. ile suç ortağı olan komşusu M.S’ya sahte satış sözleşmesi hazırladığı iddia edilen noter H.T. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Engin Yıldız, F.Ç’nin 19 Temmuz 2023 tarihinde Değirmenlik bölgesinde bulunan hisseli 128 dönüm arsanın 46 dönümüne sahip olmasına rağmen, tümümün kendisine ait olduğuna dair satış sözleşmesi hazırladığını söyledi.

Polis, F.Ç’nin sahte satış sözleşmesiyle arsayı almak isteyen Ahmet Babahan ile anlaşma yaptıklarını belirtti. Polis, F.Ç. 128 dönüm arsayı 28 bin Sterlin paraya sattığını, Babahan’dan ön ödeme olarak, 8 bin Sterlin aldığını açıkladı. Polis, 27 Ağustos tarihinde Bahahan’ın arsanın hisseli olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olduğunu, F.Ç’nin tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu suçla bağlantılı M.S’nin tespit edildiğini açıkladı. Polis, M.S’nin komşusu olan F.Ç’nin sahte evrak düzenlemesine yardımcı olduğunu söyledi.

Polis devam eden tahkikat aşamasında F.Ç. ve M.S. ile birlikte hareket ederek, sahte satış sözleşmesi hazırlayan ve içeriğinin sahte olduğunu bilmesine rağmen sözleşmeyi Babahan’a imzalatan şahsın Lefkoşa’da noter olarak çalışan H.T. olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, mesele kapsamında daha önce tutuklanan F.Ç. ve M.S’nin teminatla serbest bırakıldıklarını anımsattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, H.T’nin de teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.