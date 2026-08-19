Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, geçen gün basına yansıyan Güzelyurt Meslek Lisesi’ndeki olayla ilgili adı geçen kişinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve iki çocuk babası olduğunu, ayrıca daha öncesinde herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığını belirtti.

Hocanın, bahse konu kişinin okulda sürekli olarak ikamet etmesi veya okul içerisinde konaklamasının da söz konusu olmadığını belirtti.

Hocanın, basına yansıyan ve kamuoyunda infiale neden olduğunu belirttiği Güzelyurt Meslek Lisesi’ndeki olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hocanın, bahse konu kişinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve iki çocuk babası olduğunu, ayrıca daha öncesinde herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığını belirtti.

Söz konusu şahsın, Güzelyurt Meslek Lisesi’nde yürütülen güçlendirme çalışmaları döneminde, ilgili yüklenici firma tarafından inşaat malzemelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı gecelerde gece bekçisi olarak görevlendirildiğini kaydeden Hocanın, bunun yanı sıra, okul yönetimi tarafından Bakanlığın bilgisi dahilinde, hizmet alımı kapsamında okulun bahçe düzenleme ve bakım işlerinde de görevlendirildiğini belirtti.

“SÖZ KONUSU KİŞİ OKULDA KONAKLAYAN VEYA OKUL BÜNYESİNDE SÜREKLİ GÖREV YAPAN BİR PERSONEL DEĞİLDİR"

Hocanın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Önemle belirtmek isteriz ki, bahse konu kişinin okulda sürekli olarak ikamet etmesi veya okul içerisinde konaklaması söz konusu değildir. Okuldaki bulunma amacı, güçlendirme çalışmaları döneminde inşaat malzemelerinin korunmasına yönelik bekçilik görevi ve ayrıca okul yönetimi tarafından hizmet alımı kapsamında yürütülen bahçe işleriyle sınırlıdır. Dolayısıyla, söz konusu kişinin okulda konaklayan veya okul bünyesinde sürekli görev yapan bir personel olduğu yönünde bir durum bulunmamaktadır.”

“BAKANLIK OLARAK ÖĞRENCİLERİMİZİN GÜVENLİĞİ VE EĞİTİM ORTAMLARININ KORUNMASI EN TEMEL ÖNCELİĞİMİZDİR”

Konunun, okul idaresi bilgisine geldiği ilk andan itibaren gerekli tüm süreçlerin ilgili makamlarla yürütüldüğünü belirten Hocanın, Bakanlık olarak öğrencilerin güvenliği ve eğitim ortamlarının korunmasının en temel öncelikleri olduğunu vurguladı.