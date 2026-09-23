Riknews ve diğer internet gazetelerine göre hem Holguin hem de Hristodulidis bir saat süren görüşmelerini “çok iyi ve oldukça yapıcı” diye nitelendirdi.

Holguin “Kıbrıs sorunundaki çabaların sonuca ulaşmasında iyimserliğini koruduğunu” belirterek “BM’nin çabalarının devam edeceğini” söyledi.

Haberde Hristodulidis’in görüşme sırasında Holguin’e, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile adada yaptığı görüşmelerin sonucu hakkında bilgi verdiği ve son görüşmelerinde Erhürman’a sunduğu “yeni fikirlerinden başlıcalarını” aktardığı da kaydedildi.

Hristodulidis yarın akşam da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.