Holguin, BM Genel Kurulu’nun üst düzey toplantıları kapsamında New York’ta gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iki liderle ayrı ayrı görüştüğünü ve taraflar arasındaki zorlukların aşılması konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Guterres’in, üzerinde uzlaşılan Güven Yaratıcı Önlemler’in gecikmeden hayata geçirilmesi çağrısını yinelediğini aktaran Holguin, bu adımların tarafların iş birliği yapabilme kapasitesini göstermesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

Holguin, “Böyle bir iş birliği, sağlanabilirse, tarafların sürdürülebilir bir çözüme yönelik süreci başlatma iradesinin göstergesi olacaktır.” dedi.

Üçlü görüşme bu aşamada gerçekleşmedi

Holguin, başlangıçta üçlü bir görüşme planlanmadığını belirterek, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in bu hafta böyle bir görüşme önerdiğini, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ise bu aşamada öneriyi değerlendirmediğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs ziyaretinde, görev süresinin sona ereceği aralık ayına kadar çözüm arayışında taraflara destek verme taahhüdünü yinelediğini belirten Holguin, New York temaslarında da ilerleme sağlanması ve mevcut zorlukların aşılması konularının ele alındığını söyledi.

“BM yakınlaşmalara ilişkin çalışmasını tamamladı”

Holguin ayrıca BM’nin taraflar arasındaki yakınlaşmalara ilişkin çalışmasını tamamladığını açıkladı.

Söz konusu çalışmanın müzakerelerin başlaması halinde tarafların kullanımına sunulacağını belirten Holguin, BM’nin iki tarafı metodolojiye ilişkin önerilerini sunmaya da davet edeceğini kaydetti.

Holguin, kendi kolaylaştırıcılık çalışmalarını aralık sonuna kadar sürdüreceğini belirterek, ekim ayında Kıbrıs’a yapacağı ziyarette yeni bir sürecin başlaması için elverişli ortamın oluşturulmasına yönelik temaslarına devam edeceğini ifade etti.