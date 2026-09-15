Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in dün Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklama ve New York'ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu konusunda çeşitli haberlere yer verdiler.

Gazete: “Kıbrıs Sorunu Konusunda Guterres-Holguin Telefon Görüşmesi” başlığı altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in söz konusu telefon görüşmesini duyurduğunu aktardı.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında, müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla BM Genel Kurulu haftasında sonuç alınabilmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtirken Guterres ile Holguin'in telefon görüşmesi konusunda kendilerine bilgi verildiğini ancak bu bilgileri açıklamayacağını vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise “Umut Olup Olmadığı New York’ta Ortaya Çıkacak” başlıklı haberinde Guterres’in Kıbrıs sorununa müdahil tüm taraflarla Genel Kurul çerçevesinde görüşeceğini yazdı.

Kıbrıs sorununun nasıl ilerleyeceğinin ve BM’nin hangi adımları atacağının bu temaslar sonrasında netleşmesinin beklendiğini ifade eden gazete, beklentilerin düşük olduğu iddiasında da bulundu.

Politis gazetesi ise haberini: “Liderlere İlerleme Yönünde Artan Baskı” başlığı altında verirken iki müzakerecinin dün perşembe günü gerçekleştirilecek liderler görüşmesinin hazırlıkları için bir araya geldiğini yazdıç. Gazete Liderler görüşmesinin New York’taki gelişmeler için belirleyici olacağı yorumunda da bulundu.

Holguin’in adaya gerçekleştireceği ziyaretin sağlık sorunları gerekçesiyle ertelendiğini hatırlatan gazete, elde edilen bilgilere göre Holguin’in New York’a gideceği ve BM Genel Kurulu Yüksek Temas Haftası çerçevesinde 22-28 Eylül tarihlerinde kentte olacağını yazdı.

Holguin’in liderlerle ayrı ayrı veya ortak görüşme mi gerçekleştireceği ile Guterres’in üçlü görüşme çağrısı yapıp yapmayacağının henüz netlik kazanmadığını da vurgulayan gazete BM’nin ayrıca uzlaşı belgesi hazırlamayı da sürdürdüğünü de belirtti.

Gazete, söz konusu uzlaşı belgesinin müzakere kazanımı olmadığını ve önceden uzlaşılması gereken metodoloji konusunu çözmesinin beklenmediğini belirtirken Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerin “her şeyde uzlaşı sağlanmadan hiçbir şeyde uzlaşılmadığı” ilkesini temel aldığını vurguladı.

Alithia gazetesi ise haberini: “Yine Umut Satıyor” başlığı altında verirken, Hristodulidis’in dünkü açıklamasını yorumladı.

Gazete, Hristodulidis’in “çok yoğun hazırlık yapıldığı” ve “New York’ta müzakerelerin başladığının ilan edilmesinin hedeflendiği ifadelerini kullanarak aslında hiçbir ilerleme yokken tarafların bir sonraki büyük adımı atmaya hazır oldukları ve BM Genel Kurul haftasında müzakerelerin yeniden başladığının ilan edilebileceği izlenimini yarattığı yorumunda bulundu.

Haberde, Hristodulidis’in açıklamalarına karşın “metorolojide, esasta ve GYÖ’lerde herhangi bir ilerleme sağlanmadığı” iddiasında da bulunuldu.