KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Deniz ve heyeti, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi olarak atanmasından dolayı Holguin'i kutlayarak görevinde başarılar diledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odasının 2004 yılında Kıbrıs'ın yeniden birleştirilmesine ilişkin Birleşmiş Milletler planına “evet” oyu verilmesinde öncü bir rol oynadığını belirten Deniz, bu iradeye rağmen Kıbrıs sorununun 60 yıldır çözümsüz kaldığının altını çizdi. Kıbrıs sorununun yalnızca müzakerelerle çözümlenmesinin beklenmemesi gerektiğini ifade eden Deniz, kapsamlı ve adil bir çözümün anahtarının her iki toplumun ekonomik denkliğinde yattığına inandıklarını dile getirdi.

Deniz; Kıbrıs Türk Ticaret Odasının ekonomik bir kuruluş olduğunu ve odak noktasının ekonomik kalkınmayı savunmak, ticareti, büyüme ve refah fırsatlarını teşvik etmek olduğunun altını çizdi. Kapsamlı bir çözüme ulaşmak için doğrudan ticaret, direkt uçuşlar, finansman araçlarına erişim gibi ekonomik faaliyetler üzerindeki izolasyon ve ambargoların kaldırılmasına odaklanılması gerektiğine işaret eden Oda Başkanı Deniz, Kıbrıs Türk toplumuna uygulanan tüm uluslararası izolasyon ve ambargoların çözüme yardımcı olmadığı gibi, tam tersine, Kıbrıs Türk toplumunu çözüm perspektifinden uzaklaştırdığını belirtti.

Deniz konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin uluslararası ticarete engelsiz ve adil koşullarda katılmasını sağlamanın sadece ekonomik büyümeyi teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda Kıbrıs'taki iki toplum arasında güven inşa edilmesine ve uzlaşmanın desteklenmesine de katkıda bulunacağının altını çizdi.

Oda Başkanı Turgay Deniz'e Yönetim Kurulu Üyeleri Alp Cengiz Alp, Ali Başman, Yüksel Akay, Evren Günsel Erçelik, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve İş Geliştirme Uzmanı Ayten Dellaloğlu eşlik etti.