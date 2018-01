Horoz Ali'nin anısına!

Günlerden bir gün 74 yazıydı. İlkokul üç bitmiş, yaz tatili başlamıştı. Haziran ayıydı sanırım. Günlerden bir gün, muhtemelen yine sabah ve öğlen arası bir vakitte, apartmanın birbirine koşut iki blok arasında kalan geniş koridorumsu alanında her gün ki ritüelimizi sahneliyoruz: Bir elimizde yarım kalıp bolibif (bir nevi kutu salamı) ve büyük bir parça esmer ekmek, o dönemlerde ekmek taş fırınlarda ve esmer undan yapılırdı; diğerinde irice bütün bir domates ve hıyar ağzımızın suyunu akıtarak ve büyük bir iştahla ve neredeyse ritmik bir ahenkle herbirinden sırasıyla bolibif, domates, hıyar ve ekmekten bir lokma ısırarak şapur şupur yiyoruz. Bir yandan da kendimizce sohbet ediyoruz. Farkında olmadan sosyalleşiyoruz aslında...

Salahi dayı oturduğu dairenin iç balkondan kibar bir edayla seslendi: “Çocuklar 2 teneke su taşırsınız? Evde içme suyu kalmadı. Siddiga deyzeniz hastadır. Yatır biçare. Onu bırakamam. Hadi guzum.” “Tamam Salahi dayı, hemen doldurur, getiririk.” Salahi dayılar Münir Bey Apartmanı’nın arka cephesi Arabahmet Camiine, yan cephesi ise Beli Paşa Konağı’na bakan batı bloğunun en üst, yani üçüncü katındaki köşe dairede ikamet ederlerdi. Aslında bu su taşıma işi bizlerin bütün mahalleli için gönüllü yaptığımız ve o çağrıyı her an beklediğimiz günlük bir görevdi. Göreve her an hazırdık… Hızla koşarak ve tereddütsüz bir tavırla üçüncü kata çıktık ve tenekeleri (o yıllarda içme suyu yaklaşık 60 cm derinliği, 30 cm eni olan, dikdörtgen prizması şeklinde ve kalınca tahta saplı bu tenekelerde taşınırdı) kaptığımız gibi doğruca Arabahmet Camii şadırvanına. Suyu doldurduk. Boyumuz ne, posumuz ne! İki kişi, birimiz sağından birimiz solundan kavrayarak toplamda dört kişi içi su dolu tenekeleri gerisin geriye üç kat, bu kez ama ağır ve aksak adımlarla, sağa sola su saçarak ve mutlu bir tebessümle taşıdık.

Salahi dayı “çok sağolun çocuklar, buyur alın bunlar da kesme şekerleriniz.” Kesme şekerlerimiz ceplerimizde aşağıya iniyor, nevale yemeye ve muhabbete devam ediyoruz. Tabii giderek çoğalıyoruz. Dört kişiyken on kişi, derken on beş kişi oluyoruz apartmanın iki bloğu arasında… Vakit de iyice öğlen oluyor. Sohbetimiz giderek gürültülü bir hal alıyor. Gülüşmeler, bağırmalar, çağırmalar... Salahi dayı evinin iç balkonunda, bu kez öfkeli bir tavırla yeniden beliriyor: “Çocuklar sessiz olun, uyuyamıyoruk” deyip, binbir güçlükle taşıdığımız tenekelerin birisindeki suyu başımıza boca ediyor. Hiç tevazusu yok…

Şaka gibi; hiç tepki göstermeksizin, kurulanma ve ardından da öğlen uykusuna yatmak için evlerimize dağılıyoruz. İkindi ve ilk akşam arası bir zaman diliminde yeniden buluşmak üzere sözleşiyoruz. Hem övgüden hem de yergiden bir ders çıkarıyoruz… Daha insanımızın Lefkoşa surlar içinden ayrılmadığı, sokakların ve mahallelerin canlı bir organizma gibi yaşadığı yıllardı! Zaman, mekan ve insan iç içeydi. Günlerden bir gün eski Lefkoşa’nın üç kapısından Baf Kapısı, Mağusa Kapısı ve Girne Kapısı ya da diğer adıyla Horoz Ali Kapısından çıktık… Büyük bir hata yaptık! Ve bu büyüyü bozduk!

