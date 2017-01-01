Galeriler Videolar
GÜNDEM ÖZELYAŞAMSPORKÜLTÜR SANATMAGAZİNTEKNOLOJİOTOMOBİLMODA
BİST
102181
ALTIN
147.383
DOLAR
3.5709
STERLİN
4.7719
EURO
4.2014

Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi

Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi

1 / 9

Kanadalı genç bir kadın sırf hoşlandığı adamla flört edebilmek için iki yılda bambaşka birine dönüştü.


Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi

2 / 9

24 yaşındaki Molly Smith adlı genç kadın uzun ve yoğun bir çaba ile tam 102 kilodan 63 kiloya indi.


Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi

3 / 9

Sonra da spor yapmaya başladı. Şimdi hem sağlıklı besleniyor hem de sporu sürdürerek yeni görüntüsünü koruyor.


Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi

4 / 9

Serüvenini sosyal medyadan anlatıp kendisi gibi fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere ilham veren genç kadın bu sayede Instagram fenomeni haline geldi.


Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi

5 / 9

Molly Smith, kendi deyimiyle iki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan tembel biriydi. Hayatın sadece yiyeceklerden ibaret olduğunu düşünen Smith, günün birinde genç bir adamdan hoşlandığında aslında öyle olmadığını fark etti.


Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi

6 / 9

Molly Smith kilo vermenin hayatını tamamen değiştirdiğini söylüyor. “Ben eskiden yediğim içtiğim şeylerin miktarına hiç dikkat etmezdim ama artık bunu önemsiyorum” diye anlatıyor.


Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi

7 / 9

Her ne kadar kiloluyken görüp hoşlandığı genç adamla hiç tanışmamış olsa da yine de şu anda kendini daha güzel ve sağlıklı hissettiğini söylüyor.


Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi

8 / 9

Smith “Bir genç adamla gerçekten çok ciddi şekilde ilgileniyordum. Aslında onun benimle kilolu olmasam bile hiç ilgilenmeyeceğini biliyordum. Ama bu bana motivasyon oldu” diyor.


Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi

9 / 9


banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim