Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki HP heyeti Mücahit Komutanları Derneği’ni ziyaret ederek Dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Özellikle milli mücadelenin gençlere doğru ve eksiksiz öğretilmesi, devlete ve kurumlarına sahip çıkılması, Türkiye ile ilişkiler ve benzeri konuların ele alındığı ziyarette bir konuşma yapan Genel Başkanımız Özersay “bizler de Mücahit çocuklarıyız, milli mücadeleye omuz veren ailelerin evlatlarıyız ve bundan gurur duyuyoruz. Sizlerin mücadelesi ve cesareti olmasaydı bizler de olamazdık” ifadelerini kullandı.

Özersay konuşmasında “Halkın Partisi KKTC devletine inanan, bu devletin yasaları altında kurulmuş olan ve devlete sahip çıkan bir siyasi partidir. Üç yıllık hükümet dönemimizde başardıklarımız da oldu, bazı talihsizlikler nedeniyle başaramadıklarımız da. Ancak hırsızlığımız, yolsuzluğumuz, arsızlığımız olmadı, alnımız açıktır. Geçmişten de bazı dersler çıkardık. Örneğin geçmişte yer aldığımız hükümetlerde parti olarak devleti ve vatandaşı korumak için bir sigorta görevi gördük. Ancak bu sigorta erken attığı için yer aldığımız hükümetler kısa ömürlü oldu. Oysa vatandaşın beklentisi uzun ömürlü ve istikrarlı hükümetler kurmamız ve yaşatmamızdı. Bundan sonra kuracağımız hükümetlerde yine vatandaşın ve devletin haklarının sigortası görevini göreceğiz ancak bu sigorta öyle hemen atmayacak, uzun ömürlü ve istikrarlı hükümetler kurarak mücadelemizi hükümetin içerisinde vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Dernek yetkilileri tarafından sorulan sorular da cevaplanarak Halkın Partisi heyetinde yer alan isimler kendilerini tanıttı.