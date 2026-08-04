HP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, şehit ailelerini ilgilendiren güncel konuların yanı sıra Kıbrıs meselesi ile iç ve dış gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Özersay’a HP İlçe Başkanı Mustafa Kendir, MYK üyesi Ramadan Durmazer, Girne İlçe Başkanı ve MYK üyesi Neşe Anibal ile Lefkoşa İlçe yönetiminden Kürşat Dünki, Fikret Alas ve Ekonomist Ahmet Karavelioğlu eşlik etti.

-Özersay

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin hassasiyetlerini yakından bildiğini ve bu nedenle empati kurabildiğini belirtti.

Devletin düzgün şekilde yönetilmesinin hem şehitlere hem de gazilere bir borç olduğunu vurgulayan Özersay, Halkın Partisi’nin Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye ve devlete inanan bir siyasi parti olduğunu ifade etti.

Özersay, “Birlik ve beraberlik içinde ülkeyi daha yaşanabilir bir yere çevirmek için çok daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz” dedi.

-Benan

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, Halkın Partisi’nin özellikle kamu yönetiminde şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele alanındaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Benan, bu konulardaki kararlı tutumu takdirle karşıladıklarını ifade ederek, dernek olarak KKTC’nin bugünlere ulaşmasında şehitlerin büyük fedakârlıkları bulunduğuna dikkat çekti.

Benan, şehitlere ve ailelerine yönelik kamu politikalarının, yapılan fedakârlıkların anlam ve önemine uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.