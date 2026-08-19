Halkın Partisi'nden bir heyet (HP) Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

HP’den verilen bilgiye göre, HP heyeti ziyarette Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel ve ocak mensuplarıyla bir araya geldi.

Ziyarette HP Genel Başkanı Kudret Özersay'a partinin Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir ve diğer yetkililer eşlik etti.

Ziyarette Özersay, son dönemde ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundu, Halkın Partisi’nin çözüm önerilerini anlattı ve vatandaşların sorularını cevaplandırdı.

Ziyarette konuşan Özersay, hükümetin, atamalar ve uygulamalarından ötürü devlete olan inancı sarstığını, kurumlara güven bırakmadığını, milli mücadeleye zarar verdiğini savundu ve eleştirilerde bulundu.

Devletin ve kurumların toparlanması, şeffaf ve hesap verebilir şekilde hukuk temelinde yeniden ayağa kaldırılmasının şart olduğunu belirten Özersay, bunun için çok çalışacaklarını söyledi.

Özersay, hükümet kurulurken yaşananların, ülke demokrasisi ve devletin kurumsallaşması açısından da çok zarar veren bir durum olduğuna işaret ederek, hükümetin “gayrimeşru bir hükümet” olduğunu öne sürdü, seçim sonrası Halkın Partisi’nin meşru bir hükümetin kurulmasını sağlayacağını kaydetti.

Halkın Partisi’nin 2016 yılında kurulmasından sonra son 10 yılda bazı acı tecrübeler yaşadığını ama mücadeleden vazgeçmeyerek, bu yaşadıklarından dersler çıkardığını vurgulayan Özersay, seçim sonrası yeni dönemde güçlü bir kadroyla ülkeyi yönetmeye talip olduklarını belirtti.