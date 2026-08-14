Halkın Partisi (HP) Sözcüsü Aral Moral yaptığı yazılı açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü’nün polis sayısının artırılması ve Polis Örgütü Yasası’nın güncellenmesi yönündeki çağrısına destek verdi.

Yasanın hazırlandığı dönemin ardından geçen sürede ülke koşullarının önemli ölçüde değiştiğini belirten Moral, polis kadrosunun bu koşullara göre yeniden belirlenmesinin önemine dikkat çekti.

Artan nüfusla araç sayısının da yükseldiğini, suç türlerinin ise değiştiğini kaydeden Moral, polis teşkilatının hem personel hem de diğer ihtiyaçlarının karşılanmasının toplumun güvenliği açısından önem taşıdığını belirtti.

Moral, polis teşkilatının mevcut kadro eksikliğine rağmen ülkede asayişin sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini ve başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu da vurguladı.

-Güncel nüfus verisi çağrısı

İç güvenlik konusunda doğru planlama yapılabilmesi için güncel ve güvenilir verilere ihtiyaç bulunduğunu belirten Moral, özellikle ülkenin güncel nüfusunun bilinmesinin önemine işaret etti.

Moral ayrıca, sicil kayıtlarının polisle paylaşılması ve Türkiye ile bu konuda iş birliğine gidilmesinin polisin çalışmalarını kolaylaştıracağını ifade etti. Polis Genel Müdürlüğü’nün çağrısına gerekli karşılığın verilmediğini savunan Moral, hükümeti de eleştirdi.