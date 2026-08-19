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İskele: Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi."

Girne: Lapta Sağlık Merkezi ve Esentepe Sağlık Merkezi.

Gazimağusa: Maraş Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi ve Serdarlı Sağlık Merkezi.

"Lefkoşa: Tren Yolu Sağlık Merkezi, Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Acil Durum Hastanesi Çocuk Aşı Polikliniği.

HPV aşısının uygulanacağı merkezler şöyle:

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 20 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında, 18 yaşından gün almamış kişilerin HPV aşısı uygulaması için belirlenen merkezlere başvurabileceği belirtildi.

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