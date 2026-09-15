Fileleftheros gazetesi, görüşmede Güney Kıbrıs ile Amerika arasındaki ilişkilerin ele alınmasının beklendiğini belirtti.

Gazeteye göre Hristodulidis dün yaptığı açıklamada ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun 2027 yılı için de kaldırmasına atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki iş birliğinin şimdiye kadarki en yüksek seviyesinde bulunduğunu savundu.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla dün “Agios Dometios” ortaokulunu ziyaret eden Hristodulidis, basına yaptığı açıklamada, ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun 20207 yılı için de kaldırılmasına atıfta bulunarak, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili net bir mesaj olduğunu ve bu ilişkilerin özellikle savunma ve güvenlik alanında sürekli güçlendiğini dile getirdi.

ABD tarafından açıklananların ötesinde başka birçok programın da devam ettiğini söyleyen Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin altyapılarının modernize edilmesiyle ilgili programların devam ettiğini kaydetti.

Özellikle Andreas Papandreu Hava Üssüne atıfta bulunduklarını dile getiren Hristodulidis, ABD’den silahlanma programı satın alınması konusunda görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Kıbrıslı Rumların ilk kez Amerikan askeri akademilerinde öğrenim gördüklerini dile getiren Hrsitodulidis, özellikle savunma ve güvenlik konularında "mükemmel bir iş birliği olduğunu ve bu iş birliğinin hiçbir zaman bu kadar yüksek bir aşamada olmadığını" söyledi.

Kombos-Breslow görüşmesi

Öte yandan ABD’nin yeni Kıbrıs büyükelçisi John Breslow’un dün Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından kabul edildiği belirtildi.

Riknews’de yer alan habere göre Kombos görüşmeyle ilgili olarak “X” platformundan yaptığı paylaşımda verimli bir görüşmeden söz ederek, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin gücünün ve stratejik ortaklığın diğerleri yanı sıra siyasi diyalog, güvenlik ve savunma, enerji, ekonomik iş birliği ve kolluk kuvvetleri yoluyla daha da geliştirilmesine yönelik ortak kararlılıklarının yeniden teyit edildiğinin altını çizdi.

Görüşmede, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki bölgesel iş birliğinin derinleştirilmesinin yollarının ele alındığı da belirtilirken, ABD Büyükelçisi Breslow ise görüşmenin ardından yaptığı paylaşımında sıcak bir şekilde karşılanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Breslow, ortaklık ilişkilerinin sürekli güçlenmeye devam ettiğini ve bu temelleri daha da geliştirmeyi dört gözle beklediğini söyledi.