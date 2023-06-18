Haftalık Kathimerini, “AB’nin ‘Daha Aktif Müdahiliyeti’ Garantisiz” başlıklı haberinde AB’nin, Kıbrıs temsilcisi atama konusunda, Rum yönetiminin “güçlü bir siyasi yetkili” talebini daha tartışmadan, BM’yi adres gösterdiğini ve Hristodulidis’in Brüksel, Berlin, Paris ve Strazburg’da yaptığı temaslarda Kıbrıs sorununun çözüm niteliği ve niceliğine dair hiçbir garanti verilmediğini yazdı.

Gazete, “AB merkezindeki kaynakların, Hristodulidis’in üç ay önce başlattığı görüşmelerin çok sığ sularda seyretmeye devam ettiğine, AB’nin daha aktif müdahil olması talebinin, siyasi yankı uyandırsa da özlü içerikten mahrum olduğuna ve nasıl bir yol izleyeceğine bakmaksızın bir süreç başlatma çabasında tükendiğine” işaret ettiğini yazdı.

Son görüşmelerin pratikte, AB’nin “niteliği ve niceliğinden bağımsız olarak bir çözümün benimsenmesine olanak tanıyacak hukuki formülleri bulmaya hazır olduğunu gösterdiğine işaret eden gazete, Komisyon’un daha önce müdahil olduğunda da bu tutumda olduğunu ve Türk tarafının taleplerine karşı yapıcı yaklaştığını hatırlattı. Bu nedenle zamanın Rum hükümet çevrelerinin AB’nin müdahiliyetinin Rum yönetimine “bumerang” olarak işlediği yorumu yaptığını anımsattı.

MACRON’DAN, GRUBUNA KATILMA ÇAĞRISI ILE AÇIK DESTEK”

Aynı gazete Hristodulidis’in AP’deki siyasi gruplardan, AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına daha aktif müdahil olmasına destek konusunda “genelde olumlu teyitler” aldığını ancak AB’nin bir temsilci ataması talebine sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Renew” grubundan - Hristodulidis’in gruba katılması daveti eşliğinde- açık destek bulduğunu yazdı.

“Macron AB temsilcisi önerisine açık destek vererek Hristodulidis’in Avrupa Zirvesine kendi grubunda (Renew) katılmasını sağlamaya çalışıyor” yorumunu yapan gazete Hristodulidis’in bu davete henüz cevap vermediğini belirtti. Hristodulidis’in, Avrupa Halk Partisi’nin son zirve toplantısına DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun lütfu ve bakanlar düzeyindeki toplantılara kabine üyelerinin katılması şartı ile gözlemci statüsünde katıldığını hatırlattı.

“HRISTODULIDIS’IN ÖNERİSİ ERDOĞAN’A İLETİLDİ”

Fileleftheros, güvenilir bilgilere dayanarak Hristodulidis’in görüştüğü Avrupalı yetkililerin, AB’nin daha aktif müdahil olması önerisini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “düşünmesini ve karşılık vermesini isteyerek” ilettiğini savundu. Hristodulidis’in Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı, Avrupa Konseyi Başkanı vb. gibi Türkiye ile iletişimi bulunan Avrupalı yetkililere yatırım yaptığını hatırlattı.

Habere göre “AB’nin, elindeki bütün siyasi-ekonomik araçları kullanarak Kıbrıs sorununun çözümüne aktif katılmak ve öncü rol oynamak için hem sebebi hem de çıkarı olduğuna” inanan Hristodulidis, “Türkiye-Avrupa ilişkileri çerçevesinde, Kıbrıs sorununun uzlaşılmış zeminde çözüm müzakerelerine paralel ilerleyecek, aşamalı ve herkesin çıkarına bir paketi görüşmeye hazır görünüyor. Bu çerçevede AB’nin Kıbrıs temsilcisi olarak üst düzey bir siyasi yetkili atamasını istiyor.

Rum yönetimi, önerisinin akıbetiyle ilgili gelişmeleri etkileyebileceğine inandığı Avrupa Konseyi ve Litvanya’da gerçekleşecek NATO zirvelerine yatırım yapıyor.

“STEWART İNGİLİZ TEZİNE YÖNELDİ”

Gazete devamla BM’nin Hristodulidis’in önerisine farklı yaklaştığını, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın İngilizlerin “çorbanın bozulmaması gerektiği” yani AB gibi diğerlerini müdahil etmek yerine sürecin önündeki engelleri kaldıracak formül aranmasının daha iyi olacağı şeklindeki İngiliz tezine yöneldiğini yazdı. Bunun, “BM kararları çerçevesinde hareket ediyor görüntüsü vermesine rağmen Türk tarafının siyasi eşitlik talebini tatmin eden bir formül olduğu” yorumunu yaptı.

“AKLIMIZI GÖSTERDİK…”

Aynı gazete “Kıbrıs’ın Başarısızlığı ve Benmerkezciliğimiz… Avrupa Parlamentosu’nda, Sanki Partililere, Açık Bir İntikam Duygusuyla Sesleniyormuş Gibi ‘Oynadılar’… Evde Kâr Beklentisiyle ‘Aklımızı Gösterdik’ ” başlık ve spotlarını kullandığı haberinde Rum Avrupa milletvekillerinin, geçen Salı günü Strazburg’da Hristodulidis’in katıldığı Avrupa Parlamentosu’nda, Hristodulidis’in “şahsına olmasa dahi mevkiine saygı gösterme kuralını çiğnediklerini” yazdı.

Gazete DİSİ eski Başkanı ve seçimde Hristodulidis’e rakip olan Averof Nefoitu’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili, Hristodulidis’in AP kürsüsünde dile getirdiklerini özde reddeden yazılı bir açıklama yayımladığını belirtti.

AKEL’li Avrupa Milletvekili Yorgos Yeorgiu’nun bile, "köy kahvehanesinde konuşur gibi” Hristodulidis’e “artık AKEL’in enerjinin çözüme katalizör olarak kullanılması önerisini değerlendirme zamanının geldiğini” söylediğini aktardı.

Niyazi Kızılyürek’in Türkçe’nin tanınması konusunu “yine gündeme getirerek Hristodulidis’ten bu talebini ileri götürmesini istediği” kaydedilen haberde, Hristodulidis’in de “Rum halkına seslenmiyor olduğunu dikkate almadan, dikkatsizce konuştuğu” belirtildi. “Başkanlığı, iki büyük partiden destek almadan kazanması Avrupa Milletvekillerini ne ilgilendirir? Kıbrıs sorununu çözebilecek başkan olduğu söylemi de hoş değildi” ifadelerine yer verildi.

Alithia, “Başkan’ın Eğer, Olursa Umutları… AB Yardım Edebilir BM Türkiye İstemiyor Diye Temsilci Konusunda Tereddütlü” başlıklı haberinde, dün Limasol-İpsona’da düzenlenen bir etkinlikte “beklentiler sonuç verirse, Kıbrıs müzakerelerindeki çıkmazın kaldırılması yönünde olgular yaratılabilir” diyen Hristodulidis’in, “AB’den yardım alma beklentisinden başlayıp, NATO zirvesinden geçtiğini ve BM Güvenlik Konseyi toplantısına vardığını yazdı.

Haravgi ise Hristodulidis’in beklentilerini dile getirdiği konuşmasını “N. Hristodulidis BM’den Hareketler Öngörüyor… Ersin Tatar’la New York’ta ve Kıbrıs’ta Görüşmeye Çalışacak” başlığıyla aktardı.