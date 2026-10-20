Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in dün akşam düzenlenen bir etkinliğin çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bugün yapacağı görüşmeden sonra yeni geçiş kapısı açılması konusunda açıklama yapmayı umduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, görüşmelerin sürdüğünü, Holguin’in gelişi ve liderlerle yapacağı ortak toplantı konusunda bazı tarihler sunulduğunu belirtti.

Görüşmelerden olumu sonuç çıkması yönündeki umudunu dile getiren Hristodulidis, üçlü görüşme konusunda kendilerine sunulan tarihlere olumlu yanıt verdiklerini, Erhürman’ın da olumlu yanıt verdiğini düşündüğünü ve bugünkü görüşmeden, olumlu sonuç elde etmeyi umduğunu söyledi.

Dört yeni geçiş kapısı açılmasıyla ilgili bugün bir açıklama yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise Hristodulidis “Umarım olur, karşılık gelmesi durumunda biz hazırız ve BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu diğer birçok konu gibi bu konuda da açıklama yapmaya hazırız” yanıtını verdi.

Olumlu yaklaşım konusunda Kıbrıs Türk tarafı adına konuşmak istemediğini kaydeden Hristodulidis, Erhürman’ın görüşlerini kamuoyuna açıkladığını, kendisinin de Erhürman’ın röportajıyla ilgili yorum yaptığını ve bugünkü görüşmeyi gördükten sonra yorum yapabileceğini söyledi.

Alithia gazetesi ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adayı ziyaret edişinin üzerinden neredeyse 3 ay geçmesine rağmen, bir sonraki adım için gereken ön hazırlığın hala yapılmadığını yazdı.

Gazete, temasların, sohbet ede ede sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu ve Başkanlığın da bahsi geçen 19 önerinin sözlü sunulmasını savunduğunu kaydetti.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in, dün katıldığı bir televizyon programında, 19 önerinin sözlü olarak iletildiğini teyit ettiğini ve Guterres’in de kendi önerilerini sözlü olarak sunduğunu söylediğini belirtti. Bugüne kadar Rum Hükümeti’nin Guterres’in önerilerde bulunduğu argümanını reddettiğini belirten gazete Erhürman’ın ise alenen, Guterres’in 7 önerisinin tartışılmasında ısrarcı olduğunu yazdı.

Gazete, Guterres’in liderlerin anlaşması için arabuluculuk yaptığını; Hristodulidis’in anlaşmazlıklar üzerinde çalışarak karar alması gereken taraflardan biri olduğunu ve arabulucunun sözlü önerilerde bulunmasının, Başkanlık girişiminin etkili olduğu anlamına gelmediğini kaydetti.

Habere göre Letimbiotis, Güven Yaratıcı Önlemler üzerinde anlaşma sağlanmasının ve yeni geçiş kapıları açılmasının, Türkiye’den arzu edilen tutum gösterilmeden, müzakerelerin yeniden başlaması için yeterli olmadığını söyledi.

Gazete Başkanlık Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’un, Holguin’in Hristodulidis ile Erhürman arasındaki görüşmelerde hazır bulunması ve müzakerelerin yeniden başlatılması hedefine ulaşılabilmesi için Kıbrıs’ta kalmasının daha yerinde olacağını söylediğini de yazdı.

Habere göre Papadopulos, Holguin’in yeni geçiş kapısı açılması konusunda uzlaşı sağlanmadığını görmek için her görüşmeyi izlemesi gerekmediğini kaydederek, siyasi irade ve Güven Yaratıcı Önlemler konusundaki açıklamalarının, kapılarla ilgili gelişme kaydedilememesi yönündeki problemi halihazırda gündeme getirdiğini belirtti.

Papadopulos, Holguin’in ekim sonu Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini ve kesin bir tarih belirlenmediğini, ancak kesin bir tarih olmayışının, zamanın tükenmediği anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Guterres’in görev süresinin sonuna gelindiğine işaret eden Papadopulos, kaybedilen sürenin çabanın devam edileceği teyidiyle geri getirilemeyeceğini de vurguladı.