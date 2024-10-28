Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, dün gerçekleştirilen bir anma töreninde yaptığı açıklamada, “müzakerelerin yeniden başlamasını hedefleyen gayrı resmi bir çoklu konferansın önemli olduğunu” söylediğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, “gayrı resmi çoklu konferanstan sonuç alınabilmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına odaklanma çabasında olduklarını” belirtirken “çerçeve dışına çıkan bir çözüm şeklinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la en kısa sürede Lefkoşa’da görüşmeye hazır olduğunu da yineleyen Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 önlem ilan etmeleri ve AB-Türkiye ilişkilerinde girişim gerçekleştirmelerinin, Kıbrıs Rum tarafının “net politikasını ortaya koyduğunu” öne sürdü.

Bir soru üzerine ise Hristodulidis, “çoklu konferansın zamanının netleşmediğini ancak sonuç alınabilmesi adına hazırlıkların başladığını ve hedefin, bu çoklu konferanstan olumlu sonuç alınması olduğunu” vurguladı.