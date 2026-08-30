Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Girne açıklarında yolcu feribotunun alabora olması sonrasında Güney Kıbrıs’nin arama-kurtarma çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Yenidüzen'in, Kıbrıs Haber Ajansı’na dayandırdığı (KHA) habere göre Hristodulidis, baş müzakerecisi Menelaos Menelaou’dan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile iletişime geçmesini istedi. Hristodulidis, Güney Kıbrıs’nin ihtiyaç duyulması halinde her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunun Erhürman’a iletilmesi talimatını verdi.

Larnaka Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi (JRCC) de Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ile temasa geçerek, gerekli olması halinde Güney Kıbrıs’nin hava arama ve kurtarma unsurlarıyla destek sağlayabileceğinin Kıbrıs Türk tarafına aktarılmasını talep etti.

Güney Kıbrıs’taki bir hükümet yetkilisi ise konuya ilişkin açıklamasında, insan hayatının tehlikede olduğu durumlarda ellerindeki tüm imkanlarla katkı sağlayacaklarını belirtti.

Yetkili, Güney Kıbrıs’nin gerekli operasyonel kapasiteye sahip olduğunu ve yardım sağlamaya hazır bulunduğunu ifade etti.