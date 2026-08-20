Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Hristodulidis, “X” platformundaki paylaşımında, Güney Kıbrıs ile Hindistan arasındaki ilişkileri “tarihi bir ilişki” olarak nitelendirdi.

Stratejik Ortaklık çerçevesinde gelişen ilişkilerin siyasi koordinasyonu güçlendirdiğini ifade eden Hristodulidis, güvenlik, savunma, teknoloji, inovasyon, denizcilik ve eğitim alanlarında iş birliğinin de genişlediğini kaydetti.

Hristodulidis, yatırımlar ve Güney Kıbrıs’taki işletmelerin Hindistan pazarına erişimi konusunda yeni fırsatların ortaya çıktığını da belirtti.

Güney Kıbrıs’ın halihazırda Hindistan’daki en büyük 10 yatırımcı ülke arasında yer aldığını ifade eden Hristodulidis, yatırımların son 10 yılda iki katına çıktığını söyledi.

Hristodulidis ayrıca Güney Kıbrıs’ın Hindistan ile Avrupa arasında bir geçiş noktası olarak konumlandırılmasının, yeni ticaret ve bağlantı haritasında ülkenin önemini daha da güçlendirdiğini vurguladı.