Haravgi gazetesinde yer alan habere göre dün “Astra’ya” konuşan Menelau, müzakerelerin yeniden başlaması ve yeni bir genişletilmiş görüşmeye yönelik koşulların yaratılması için esas, metodoloji ve Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili ön çalışmanın ilerletilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Menelau Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş birliklerinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kayda alınmasının tamamlandığını, ancak tüm taraflardan onay gelmediği için bunun müdahil taraflara sunulmadığını da söyledi.

Siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlığın da güvenlik, garantiler, toprak ve mülkiyetle ilgili görüş birlikleriyle birlikte kayıtta yer aldığını dile getiren Menelau, seçici bir yaklaşıma değil müzakere kazanımlarının kapsamlı bir şekilde teyit edilmesine gerek olduğunu savundu.

Menelau, yazılı olmamalarının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in sunduğu 19 önerinin resmi niteliğini değiştirmediğini de iddia etti.

“Athienu” (Kiracıköy)- “Piroi” (Gaziler)-Eğlence ve “Mia Milia” (Haspolat) geçiş noktalarıyla alakalı olarak ise BM Genel Sekreterinin önerisinin Rum kesimi tarafından kabul edildiğini ancak bunun Kıbrıs Türk tarafı tarafından kabul edilmediğini öne süren Menelau, çabaların BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in gelişiyle artırılacağını kaydetti.

Öte yandan liderlerin Holguin’in gelişi öncesinde bir araya gelmesinin beklendiğini dile getiren Menelau, önceliğin Kıbrıs sorununda esaslı ilerleme yaşanması için tüm imkanların tüketilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Hristodulidis-Holguin görüşmesi 30 Ekim’de

Fileleftheros’ta yer alan habere göre ise Menelau dün RİK’te katıldığı bir programda yaptığı açıklamada engellere rağmen Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli adımlar atıldığını savundu.

Menelau Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Holguin’le görüşmesinin 30 Ekim tarihine ayarlandığını da söyledi.