İlk önce Hristodulidis’in başkanlıktaki çalışma arkadaşlarının, ardından da bakanlar kurulu üyelerinin açıklanacağını yazan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in bazı kişilerle konuşmaya başladığını ancak isimler ve bakanlıklar konusunda “kartlarını açmadığını” kaydetti.

ABD ve Avrupa ülkelerinden birçok yetkiliden Hristodulidis’e onlarca telefon geldiğini ve Kıbrıs sorununun görüşme gündeminin en üst sırasında olduğunu kaydeden gazete, Kıbrıs sorunu ile iç politikanın açıkta olan konularının, Hristodulidis ile Rum Yönetimi Başkanlığına veda eden Nikos Anastasiadis’in dün başkanlıkta gerçekleştirdiği görüşmenin merkezinde yer aldığını belirtti.

Hristodulidis ile Anastasiadis’in seçimlerin ardından dün akşam ilk görüşmelerini yaptıklarını ve Anastasiadis’in Hristodulidis’i Kıbrıs sorunu başta olmak üzere çözüme kavuşmamış sorunlar konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, Anastasiadis’in Hristodulidis’i karşılarken ve kendisini uğurlaması esnasında oldukça cana yakın olduğunu kaydetti.

Hristodulidis’in ilk hükümetini oluşturmak için, görevini resmi olarak devralana kadar önünde tam iki haftası bulunduğunu ve halihazırda temaslarına başladığını kaydeden gazete, ilk önce Hristodulidis’in başkanlıktaki yakın çalışma arkadaşlarının, bunun akabinde de hükümet üyelerinin ilan edileceğini yineledi.

Hristodulidis ile Anastasiadis arasındaki görüşmenin konusunun, Anastasiadis’in Hristodulidis’i Kıbrıs sorunu ve iç yönetimle alakalı çözüme kavuşmamış büyük meseleler hakkında bilgilendirmesi olduğunu belirten gazete, Anastasiadis’in Hristodulidis’i AB üye devletleriyle son temaslarının sonuçları hakkında da bilgilendirdiğini belirtti.

İç yönetim konularıyla ilgili olarak ise Anastasiadis’le çalışma hayatı ve ekonomi konularını ele aldıklarını, aynı zamanda tüm konular hakkında fikir teatisinde bulunduklarını ifade eden Hristodulidis, başkanlıktan ayrılmasından önce, Anastasiadis’i yeniden göreceğini söyledi.

Öte yandan Anastasiadis’le bakanlar kurulunun bileşimini ele alıp almadıkları sorusuna olumsuz yanıt veren Hristodulidis, Anastasiadis’ten tavsiyeler alıp almadığı sorusuna ise, görüşme çerçevesinde öğütler aldığını ve bunun önemli olduğunu dile getirdi.

Hükümette yer alacak bazı isimlerde sonuca varmaya yakın olduğunu da dile getiren Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereci atanması konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine ise bunun çok önemli bir pozisyon olduğunu, somut bir fikri bulunduğunu ve yakın zamanda kararının duyulacağını ifade etti.