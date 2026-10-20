Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’e göre Başkanlık Sarayına dönüşünde açıklamalarda bulunan Hristodulidis, “iyi bir görüşme” olarak nitelendirdiği görüşmede, öze ilişkin konuları ve metodoloji konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Sınır kapıları konusunda iki somut öneri sunduğunu söyleyen Hristodulidis, “bunlardan birinin kabul edilmediğini, diğeri üzerinde düşünülmesi için de zaman istendiğini” savundu.

Bu somut önerilerinin “Athienu-Piroi” (Kiracıköy-Gaziler) sınır kapılarıyla ilgili olup olmadığı sorusu üzerine Hristodulidis, bu sınır kapısının temel önkoşul olduğunu ve önerisinin ek bir hususla ilgili olduğunu belirtti.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, çevre ve kültürel nesnelerin değişimiyle ilgili Kıbrıs sorununa ilişkin 19 önerisinden iki tanesini daha kabul ettiğini de iddia etti.

Hristodulidis ayrıca üçlü görüşmeden önce BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi ile iki defadan fazla görüşeceğini de söyledi.

Haberde Hristodulidis ile Erhürman arasındaki bir sonraki görüşmenin muhtemelen gelecek salı gerçekleştirileceği de ifade edildi.