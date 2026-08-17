Politis ve diğer Rum gazetelerinde yer alan haberlere göre Hristodulidis, 16 Ağustos dolayısıyla “X” platformundan yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” korunması ve sürekli geliştirilmesinin en üst öncelikleri olduğunu belirtti.

16 Ağustos’u Kıbrıs’ın yüzyıllardır süren tarihinde dönüm noktası olarak nitelendiren Hristodulidis, “Kıbrıs” halkının bağımsızlığa ulaşma mücadelesinin bu tarihte sonuçlandığını savundu.

Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” saygı gösterilmesi, korunması ve statüsünün geliştirilmesinin yanı sıra devletin içte ve uluslararası alanda tüm güç unsurlarının artırılmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Bunun güvenlik ve ekonominin güçlendirilmesi, devletin modernleştirilmesi, vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” uluslararası konumunun güçlendirilmesine bağlı olduğunu kaydeden Hristodulidis, daha güçlü bir “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile “Türk işgalinin sona erdirilmesi” ve yeniden birleşme hedefine daha güçlü şekilde ulaşılabileceğini ileri sürdü.

Kıbrıs sorununun çözümünün işler ve sürdürülebilir olması gerektiğini belirten Hristodulidis, çözümün aynı zamanda barış ve güvenlik içerisinde bir gelecek perspektifi ve umut yaratması gerektiğini söyledi.

Hristodulidis mesajını, “Kıbrıs Cumhuriyeti her şeyin üstündedir.” ifadeleriyle tamamladı.