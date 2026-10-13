Haravgi ve diğer gazeteler, Hristodulidis’in dün sözde “Omorfo Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri” ile “anti işgal” etkinliğine katılan yabancı yetkilileri Başkanlık Sarayı’nda kabulünde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa değindiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis konuşmasında, “mevcut hareketliliğin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin 2017’de kaldığı yerden yeniden başlamasıyla sonuçlanması için yoğun çaba sarf ettiğini” iddia etti. Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la bugün gerçekleştireceği görüşmede özlü diyalog olması umudunu dile getirdi.

BM’nin uzlaşma belgesini tamamlamasının olumlu bir gelişme olduğunu da vurgulayan Hristodulidis, belgenin taraflara sunulması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk tarafına sunduğu 19 maddelik önerinin metodolojiye, esasa ve Güven Yaratıcı Önlemelere ilişkin yeni öneriler içerdiğini iddia eden Hristodulidis, önerilerin BM tarafından olumlu karşılandığını, Kıbrıs Türk tarafının ise önerileri inceleyeceğini belirtti.

Habere göre Hristodulidis, AB’nin çözüm sürecinde üstlenebileceği role de atıfta bulunarak, Türkiye’nin AB’yle ilişkileri, özellikle gümrük birliği konusunu ilerletmekle ilgilendiğini belirterek AB’den yardım talep etti.

Gazete, sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Haciavraam’ın ise konuşmasında BM Genel Sekreterinin görev süresinin bitişinin önemli bir dönüm noktası olduğunu söylediğini aktardı.

Crans Montana’dan bugüne müzakeresiz 9 yıl geçtiğini, ilerlemenin şartının ise müzakere masasına dönüş olduğunu belirten Haciavraam, “Omorfo” (Güzelyurt) bölgesinin müzakerelerde konu olacağından emin olduğunu, bugüne kadar Rum devlet başkanlarının da, bölgenin Kıbrıs Rum idaresi altına geçeceği yönünde taahhütlerde bulunduğunu ifade etti.

Yeni koşullar oluşturdukları için bölgede devam eden kalkınma faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getiren Haciavraam inşa edilen üniversite ve diğer kalkınma faaliyetlerinin Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştırdığını savundu.

Türkiye ve KKTC’nin Güzelyurt’u yönetimleri altında tutma taleplerinin ciddi bir engel olduğunu, şehrin iadesinin müzakerelerde zor bir konu olacağını belirten Haciavraam “yasal sahiplerinin, işgal altındaki bölgelerdeki ata evlerine güvenle ve gururla dönebilmeleri ve bütünlüklü bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelerin yeniden başlamasının büyük önem taşıdığını” sözlerine ekledi.