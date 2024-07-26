Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Politico” gazetesine dün yaptığı açıklamada, “yeni bir girişim, yeni bir çaba için bekleme lüksümüz yok” ifadesini kullandığını aktardı.

Habere göre Hristodulidis; “Gazze’de olanlara baktığımızda, bekleyen anlaşmazlık diye bir şeyin olmadığını görüyoruz. Kıbrıs’ı çatışmaya götürebilecek ve bölgeyi etkileyecek bir olay her an olabilir. Çözümsüzlük çözüm değildir” şeklinde konuştu.

AB’nin Kıbrıs sorununda daha etkin rol üstlenmesi ve siyasi bir temsilci ataması konusundaki önerisini yineleyen Hristodulidis, Türkiye’ye uzlaşmazlık devam ederken, yanıtın AB’de olduğunu, AB’nin müdahil olmasının hem AB, hem de Türkiye yararına olacak bir çözüme götüreceği iddiasında bulundu.