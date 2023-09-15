Rum Lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Genç TV programcısı Mustafa Alkan'a özel açıklamalarda bulundu.

Rum Lider Hristodulidis, Kıbrıs sorununda gelinen noktayı değerlendirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere gelecek hafta New York’a gideceğini hatırlatan Hristodulidis, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmem başta olmak üzere orada bazı önemli görüşmelerim olacak” dedi.

New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak bir görüşme yapmayı umduğunu belirten Hristodulidis, “Bu yüzden BM Genel Sekreteri’ne yazdığım mektupta da müzakerelerin yeniden başlaması ihtimalini değerlendirmesi için yeni bir temsilci atamasını rica ettim” ifadelerini kullandı.

“BENİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİM KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİDİR”

Hristodulidis, “Benim birinci önceliğim Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözülmesidir” diye konuştu.

Müzakerelerin başlamaması veya Kıbrıs sorunun yine çözülememesi durumunda Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların bunun bedelini ödemeye devam edeceğine dikkat çeken Rum Lider Hristodulidis, “Ben imkanlar dahilinde gerekli olan ne varsa yapmaya hazırım” açıklamasında bulundu.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununa dair müzakerelerin çerçevesinin BM parametresi olduğunu söyleyerek, “Bu şüphe kaldırmaz bir durumdur. Herkes bu karara bağlı kalmalıdır” dedi.

“KIBRIS’TA İKİNCİ BİR DEVLETİN TANINMASI GİBİ BİR İHTİMAL YOK”

Kıbrıs Türk tarafının sunduğu ‘egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü’ temelindeki çözüm modeliyle ilgili de konuşan Hristodulidis, “Kıbrıs’ta ikinci bir devletin tanınması gibi bir ihtimal yok” dedi.

“AB BÜTÜN TARAFLAR İÇİN ‘KAZAN-KAZAN’ YÜNÜNDE BİR ÇÖZÜME YARDIMCI OLABİLİR”

Avrupa Birliği’nin (AB) de müzakerelerin başlaması noktasında rolünün artırılması gerektiğini dile getiren Hristodulidis, “Çünkü AB elindeki araçları kullanarak bütün taraflar için ‘kazan-kazan’ yönünde bir çözüme yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

Rum Lider Hristodulidis, 2017 yılındaki Crans Montana görüşmelerine de değindi. Crans Montana görüşmelerinde masayı Rum tarafının terk etmediğini ileri süren Hristodulidis, “Genel Sekreter, ‘burada duruyoruz, bitti’ dedi” diye konuştu.

“MÜZAKERELERE CRANS MONTANA’DA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMELİYİZ”

Dönemin Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ısrarları dolayısıyla Crans Montana’da görüşmelerin kesildiğini aktaran Hristodulidis, “Müzakerelere Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Hristodulidis, Crans Montana’daki görüşmeler sorasındaki yakınlaşmaların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

BM’nin, AB’nin ve uluslararası toplum desteklediği bir çözümü arzuladıklarını kaydeden Hristodulidis, “Ben müzakere masasına oturmaya hazırım. Ersin Tatar’ın da endişelerini gidermeye hazırım” diye konuştu.

“KIBRISLI TÜRKLER TARAFINDAN SEÇİLMİŞ BİR LİDER İLE KIBRIS SORUNUNU ÇÖZMEYE HAZIRIM”

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’a saygı duyduğunu söyleyerek, “Kıbrıslı Türkler tarafından seçilmiş bir lider ile çalışmaya ve Kıbrıs sorununu çözmeye hazırım” açıklamasında bulundu.

“Tatar eğer argümanları ve fikirleriyle kendisine güveniyorsa, peki, oturup konuşalım” diyen Hristodulidis, “Eğer bunu yaparsak, belki de ben onun endişelerini giderecek çözümü bulabilirim” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası