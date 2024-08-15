Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 2. bölümünün 50’nci yılı sebebiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in açıklamalarına yer verdi.

Politis gazetesi, “Başkan Yarın Bile Olsa Müzakere Masasına Gelmeye Hazır Olduğunu Açıkladı” başlığı altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in dün yayımladığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun, üzerinde uzlaşıya varılmış çerçeve, müzakere kazanımları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu ve çözümden sonra da üyesi olmaya devam edeceği AB ilkeleri temelinde bir çözüme kavuşabilmesi adına, yarın dahi olsa, müzakere masasına gelmeye hazır olduğunu” söylediğini aktardı.

“Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde karşılaşılan zorlukların, tüm AB vatandaşlarının temel özgürlüklerini ve çıkarlarını garanti altında alan AB normları temelinde çözülebileceğini” iddia eden Hristodulidis, bu hedeflere ulaşılabilmesi için içte birlik olunması gerektiğini vurguladı.