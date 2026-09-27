Hristodulidis’in, görüştüğü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından “çok olumlu işaretle” kabul edildiğini söylediği, ancak şu ana kadar açıklanabilecek bir sonuç vermeyen 19 fikrinin “bavulunda kaldığına” işaret eden gazete geri dönüşünün sunulma şeklinin “daha da sinir bozucu olduğunu” yazdı.

Rum hükümet kaynaklarının cuma gecesi, Genel Sekreter’in “istemesine rağmen” Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortak görüşmeye rıza göstermediği bilgisini verdiğini kaydeden gazeteye göre, böylece, Erhürman daha Genel Sekreter’le planlanmış ayrı görüşmesini yapmadan, Rum yönetiminin üçlü görüşme olmamasıyla ilgili izahı şekillendirilmiş oldu. Gazete üçlü görüşmenin ne zaman resmi olarak görüşüldüğünü, Erhürman’ın tam olarak ne cevap verdiğini ve bu cevabın Hristodulidis’e ne zaman bildirildiğini” sordu ve Rum yönetiminin bu sorulara netleştirmesi gerektiğine işret etti.”

“Guterres’in Hristodulidis’le görüşmesinde ne konuşulduğunu bilmiyoruz ve olgu olarak sunamıyoruz. Ancak Başkan’ın perşembe günü kamuoyuna söylediklerini biliyoruz.” ifadesini kullanan gazete, Hristoduildis’in Genel Sekreter’in üçlü görüşmeyi “düşünmekte olduğunu, konu hakkında kendisine bilgi verileceğini ve ona göre New York’ta kalış süresini uzatmaya niyetli olduğunu” söylediğini hatırlattı.

Genel Sekreter Guterres’in, “daha yapılacak çok iş olduğu için, üçlü görüşme ya da genişletilmiş görüşme olmasını beklemediğini” New York’tan çok önce açıkladığı hatırlatılan haberde eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun durumu, perşembe akşamı sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla özetlediğini aktardı: “Üçlü görüşme başarısızlıkla sonuçlanmadı çünkü maalesef hiç planlanmadı. Güven yaratıcı önlemlerden tek birinde bile anlaşma yok, çıkmaz beklenen bir şeydi.”

-New York Hristodulidis'in yarattığı beklentileri getirmedi, başkanlık seçimi çalışmaları hızlandı"

Politis, “Kıbrıs Sorunu Puslu 2028 Fermentasyon Sürecinde… Kayıp Üçlü Görüşme Beklentisi Başkanlık Seçimiyle İlgili Çalışmaları Hızlandırıyor” başlıklı manşet haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “19 yeni fikri” ve üçlü görüşme olasılığı ile beklenti çıtasını yükselttiğine ancak New York’tan, istediği görüşme olmadan ve stratejisiyle ilgili soru işaretleriyle geri döndüğüne işaret etti.

Gazete New York’un, Nikos Hristodulidis’in Rum kamuoyuna işlediği gelişmeleri getirmediğine vurgu yaptı, geri dönüşünün ise 2028 Rum başkanlık seçimi çalışmalarını hızlandırdığını belirtti.

-“ELAM sağlam adımlarla iktidara yürüyor”

Alithia birinci sayfasında yer verdiği “ELAM İktidara (yürüyor)” başlıklı görüş yazısında ELAM’ın yeni geçiş noktaları açılmasını istemediğini, bunu kamuoyu önünde açıkladığını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de ELAM’ı hoşnut etmek ve 2028 başkanlık seçiminde desteğini kaybetmemek için New York’a, Genel Sekreter’in istediği tek bir barikatı bile açmadan gittiğine” işaret etti.

“ELAM’ın tek bir beyanı ile Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın Cyprus Forum 2026’ya Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı sıfatına itiraz ederek bu sıfatın programdan çıkarılmasını sağlayarak Harmancı’nın katılımını engellediği” de belirtilen yazıda, “Bunlar ELAM’ın sağlam adımlarla iktidara yürüdüğünü gösteren birçok hamlesinden yalnızca ikisi. Uyanın!” ifadesine yer verildi.

Politis ve Alithia eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, New York sonrasında Kıbrıs sorunundaki çıkmaz devam ederse 2028 başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladığını hatırlattı. Alithia Neofitu’nun adaylığını bugün açıklayacağı yolunda bilgi edindiğini aktardı. Neofitu’nun DİSİ dışından da aday olabileceğini ima ettiğine atıf yapan DİSİ Basın Sözcüsü Onufrios Kullas Neofitu’dan bu konuyu netleştirmesini istediği belirtilen haberde yarın sabah DİSİ yürütme kurulunun toplanacağı bilgisini de verdi.

-“Kıbrıs sorununun siyasi eşitlik olmadan çözülebileceğine inanan çözüm istemez”

Politis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulu’na hitaplarında atıf yapmaları ile yeniden gündeme gelen siyasi eşitliği Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Başkanı Dr. Kostas Paraskeva’ya sordu.

Gazetenin “‘Siyasi Eşitliğin’ Dengeleri” başlığıyla aktardığı söyleşide Paraskeva “siyasi eşitlik olmadan Kıbrıs sorununun çözülebileceğine inananların, çözüm istemediğine inanıyorum.” dedi.

İki toplumun siyasi açıdan eşit olduğunun söylenmesinin yeterli olmadığına vurgu yapan Paraskeva özetle şöyle devam etti:

“Siyasi eşitliğin işleyebileceği bir devlet planlanmalı ve inşa edilmeli. Çıkmazların çözüm mekanizması ve gerekli siyasi kabul olmadan, güçlü koruma hakları olduğunda ne olduğunu 1960 bize gösterdi. Yeni bir anlaşmada her iki uçtan da kaçınılmalı. Ne çoğunluğa sahip toplum daha küçük toplumu görmezden gelerek sürekli hükümet edebilir ne de küçük toplum kurumsal çıkış yolu olmadan devletin işleyişini bloke edebilir. Çözümün en zor kısmı muhtemelen bu eşitliği gündelik yönetime dönüştürecek kurallarda uzlaşılmasıdır. 1960’ın belki de en önemli dersi budur. Bir anayasa dengeleri öngörebilir. Ancak bu dengelerin işleyebilmesi için, maddelerinde yazılı olması yetmez. Yani yeni ortaklık ilişkisi fikrinin siyasi kabulü şarttır.”