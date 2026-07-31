Fileleftheros “Ön Hazırlık Tatile Gitmiyor” başlıklı haberine göre, dünkü Rum Bakanlar Kurulu toplantısının başında Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri değerlendiren Hristodulidis, “yıllar sonra başarılan hareketliliği sıcak tutmak istediğini" söyledi.

Habere göre “Kıbrıs sorununda uzun yıllar sonra ilk kez yoğun bir hareketlilik içerisindeyiz.” diyen Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’in ziyaretinin “tesadüf olmadığını, Mart 2023’te başlattığı sistemli çabanın sonucu olduğunu” savundu.

Genel Sekreter’in, çarşamba günkü ortak görüşme sonrasında yaptığı açıklamasında önemli bulduğu noktalara da değinen Hristodulidis, “İlk önemli nokta, bütün müdahil tarafların olurunu aldığı, sonuç verecek bir genişletilmiş konferans düzenleme kararıdır.” diyerek, Rum tarafı olarak “buna tamamen katıldıklarını” söyledi.

-“Yakınlaşmalar ikili görüşmelerimizde de ortak görüşmede de ele aldığımız bir konu”

Hristodulidis, “Ancak en önemlisi, Genel Sekreter’in müzakere kazanımlarıyla ilgili yakınlaşmalar hakkında ilk kez kamuoyu önünde konuşmasıdır. Yakınlaşmalar, ikili görüşmelerimizde de Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile üçlü görüşmede de ele aldığımız bir şeydi.” ifadesini kullandı.

“Yakınlaşmaların, Genel Sekreter’in ziyareti öncesinde kuşku bulunan çözüm şekli, nelerin görüşüleceği vb konularda birçok soruya da cevap verdiğini” söyleyen Hristodulidis, Guterres’in, “BM parametrelerine, yakınlaşmalara yaptığı atıfların ötesinde, geçmişte var olan sorulara cevap veren bu açıklamayı kamuoyu önünde yapmasını çok önemli bulduğunu” belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı “ön hazırlığımız bütün ağustosta devam edecek. Hareket edeceğimiz çerçeveyi belirledik” dedi ve “müzakereleri yeniden başlatma hedefine ulaşmayı belirleyecek şeyin, müzakere kazanımları olduğunu” söyleyerek, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla, bu çabaya devam edeceğiz, ön hazırlık ağustosta devam edecek. Yakınlaşmalar konusunda da inisiyatif alan BM ile başka görüşmeler olmasını da bekliyoruz. Genel Sekreter karar verdiğinde, müzakerelerin yeniden başladığını ilan etmek için bu genişletilmiş konferansın en kısa zamanda toplanmasını mümkün görüyoruz.”

Kombos: “Genel Sekreter’in temposuna tamamen uyuyoruz ve senkronizeyiz”

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da Guterres’in Ada’yı ziyaretinin ardından oluşan durumun analizini yaptı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Kombos, Rum tarafının “BM Genel Sekreteri’nin temposuna tamamen uyum sağlamış durumda” olduğunu söyledi.

Gazetecilerin gayriresmi genişletilmiş görüşme öncesindeki ön hazırlıklarla ilgili sorusuna karşılık Genel Sekreter’in bir sonraki genişletilmiş görüşmeyi düzenleyeceğini ilan ederken garantör güçler de dahil bütün tarafların olurunu aldığına vurgu yaptığını söyleyen Kombos, “Genel Sekreter’in ilerletmekte olduğu bir tempo görüyoruz. Biz bu tempoya tamamen uyuyoruz ve senkronizeyiz.” dedi.

Kombos, Genel Sekreter’in, özle ilgilendiğini açıkça söylediğine işaret ederek, “Çalışmaları gereken hedefin de bu olduğunu” söyledi. Kombos, ön hazırlığın, genişletilmiş görüşmelere ulaşıldığında, müzakerelerin özüne dokunan konuların ilan edilebilmesi ile ilgili olduğunu söyledi.

-“Genel Sekreter’in teklif ettiği uzlaşma önerisi konusunda tamamen yapıcıydık"

Güven Yaratıcı Önlemlere de değinen Kombos “yeni geçiş noktaları açılması konusunda dün (çarşamba) bir açıklama olsaydı, çok iyi olurdu. Maalesef bu sonuca varamadık ancak burada, bizim tarafın Genel Sekreter’in teklif ettiği uzlaşma önerisi konusunda tamamen yapıcı olduğunu söylemem gerek.” dedi.

Kombos, Genel Sekreter Guterres’in görev süresinin sona ermesinden önce genişletilmiş görüşme düzenlenip düzenlenemeyeceği sorusuna “Biz her halükarda bunu isteriz. Genel Sekreter görev süresi boyunca kişisel bir ilgi gösterdi, Kıbrıs sorununun özünü biliyor. Dolayısıyla bizim tarafın, mevcut Genel Sekreterin yönetiminde mümkün olan en kısa sürede bir konferansa ilerleme iradesine, niyetine, rızasına kesin gözüyle bakılmalı.” ifadesini kullandı.

Genel Sekreter’in somut bir stratejisi, bir temposu olduğunu, bazı şeyler açıkladığını söyleyen Kombos, Rum tarafı olarak “bir sonraki toplantıya da sonucu olacak yönteme de olumlu yaklaştıklarını” ifade etti.

Konstantinos Kombos, Genel Sekreter’in Türkiye’nin rızasını aldığını söyleyerek, "Burada olumlu bir bakış açıları olması gerektiğini, bu nedenle TC-AB ilişkileri boyutunda ısrar ettiklerini, olumlu bir sonuca ulaşılması anahtarının Ankara’da olduğu” iddiasını yineledi.