Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Makarios için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, “ne işgal, ne de statüko kabul edilir” dedi.

Hristodulidis, “Mevcut durum vatanımızın geleceği olamaz. Çocuklarımıza bırakmak istediğimiz gelecek bu değil” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tüm yasal vatandaşları için insan haklarının yeniden tesis edilmesi hedefiyle mücadele ediyoruz” diyen Hristodulidis, Makarios'tan alıntı yaparak, “Mücadelemiz Kıbrıslı Türklere yönelik değil. Onlar da onun kurbanları” diye konuştu.

Hristodulidis, amacın, müzakereleri 2017'de bıraktıkları yerden devam ettirmek olduğunu söyleyerek, “İşgali bitirmek ve vatanımızı yeniden birleştirmek önümüzdeki tek seçenek. Avrupa ve uluslararası hukuk değerlerine uygun bir çözüm için çalışıyoruz” dedi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kıbrıslı Rum lider, BM Genel Sekreteri ile Kıbrıslı liderler olarak Eylül ayında New York’ta görüşeceklerini, bunun belirleyici olacağını söyledi.

Bir gazetecinin, “Türk tarafının kışkırtıcı açıklamalarına karşılık vermediği için bazıları tarafından şiddetle eleştirildiğine dair gözlemine” yanıt veren Hristodulidis, bunun geçerli bir eleştiri olduğunu ancak bilinçli olarak yanıt vermemeyi seçtiğini söyledi:

“Kıbrıs sorunu, kamuoyu açıklamalarıyla veya Bay Tatar'la günübirlik çatışmaya girmemle çözülmeyecek. “Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki) ziyaretim sırasında bilinçli olarak yanıt vermemeyi seçtiğimi gördünüz.”

Hristodulidis ayrıca Kayıp Şahıslar Komistesi’ndeki ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile kısa bir “özel görüşme” yaptıklarını ancak görüşmenin içeriğini kamuoyuna açıklamak istemediğini söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası