Fileleftheros’un haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yarın Brüksel’de başlayacak ve cuma günü sona erecek Avrupa Konseyi toplantısında konuyla ilgili mutabakat zaptı imzalanmasını Avrupalı liderlere sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik yasadışı faaliyet” ve “Kıbrıs Cumhuriyeti karasuları içindeki meydan okumalar” olarak aktarmaya hazırlanıyor.

Hristodulids Türkiye’nin 30 Eylül 2026’da ilan ettiği NAVTEX’in hem sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti karasuları içerisinde” olduğunu hem de zamanlamasının sözde “bağımsızlık gününden (1 Ekim) bir gün öncesine” denk getirildiğini söyleyecek.

Avrupa Konseyi toplantısı gündeminde AB’nin daha ucuz enerji ve yeni destek çabaları, Avrupa politikası ve ekonomisiyle ilgili konular yer alıyor.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da önceki gün AB Dış Konular Konseyi’nde Avrupalı mevkidaşlarına aynı konular hakkında “bilgi” verdi. Kombos Türkiye’nin bu eylemlerini “yasadışı” sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine” olduğunu, Uluslararası Hukuku ve sözde “egemenlik haklarını ihlal ettiğini” öne sürdü. Kombos Rum yönetiminin sadece temmuz ayı içerisinde BM’ye sözde Rum hava sahası ve Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde 659 ihlal şikayetinde bulunduğunu söyledi.