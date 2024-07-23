Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına yanıt verdiğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, “Erdoğan’ın iki devletli çözüme ilişkin açıklamalarının sebebinin Türkiye’nin tezlerinin uluslararası toplum tarafından kabul görmüyor olmasının yarattığı acizlik olduğu” iddiasında bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarını, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı çerçevesinde yaptığını vurgulayan Hristodulidis; “Farklı bir şey beklemiyordum. Kendi ülkesindeki destekçilerini de memnun etmesi gerekiyordu” şeklinde konuştu.