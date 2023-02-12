Exit poll (sandık çıkışı anketi) sonuçlarının ardından Rum Başkan adayı Nikos Hristodulidis’in seçim ofislerinde kutlamalar başladı.
Beş Rum televizyon kanalının exit poll sonucu Nikos Hristodulidis’in önde olduğunu gösteriyor.
Exit poll (sandık çıkışı anketi) sonuçlarının ardından Rum Başkan adayı Nikos Hristodulidis’in seçim ofislerinde kutlamalar başladı.
Beş Rum televizyon kanalının exit poll sonucu Nikos Hristodulidis’in önde olduğunu gösteriyor.
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