Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis hem Güney’de hem de Kuzey'de meydana gelen deniz kazalarında hayatını kaybedenlere taziye diledi, “Acı aynı acı” dedi.

Cyprus Times ve diğer internet gazeteleri, Hristodulidis’in, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Greko Burnu’nda ve Girne açıklarında meydana gelen deniz kazalarında yaşanan trajedilere atıfta bulunarak, “İnsani trajedilerde, can kayıplarında acı aynı acı.” şeklinde konuştuğunu aktardı.

Hristodulidis, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısına başlamadan önce kazalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına Rum yönetimi adına içten taziye diledi.